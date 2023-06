© Alexis Lecomte Merci à tous !

Après 20 ans à la tête de l’UFC-Que Choisir, j’ai décidé de ne pas solliciter le renouvellement de mon mandat de Président. C’est donc avec un pincement au cœur que je m’adresse à vous pour la dernière fois.



J’ai aimé vous faire partager mes convictions, mes émotions, mes indignations. J’ai pu exprimer ma fierté de me battre, au sein de l’association, pour promouvoir les droits fondamentaux des usagers et consommateurs. Les exemples sont légion : droit à l’information avec le Nutri-Score, à la santé grâce à l’interdiction des produits toxiques, à la réparation des préjudices de masse via l’action de groupe…



Un grand merci à vous, chères lectrices et chers lecteurs, de votre fidélité. Votre soutien économique participe à notre indépendance, à notre capacité à financer et remplir notre mission : expertiser l’offre de biens et de services pour vous éclairer et vous permettre de mieux consommer, dénoncer les dérives du marché, vous défendre, vous mobiliser et promouvoir une consommation saine et sobre, socialement juste et compatible avec les limites de notre planète.



Vous êtes partie prenante de ce combat que nous menons aux côtés des bénévoles, très engagés, de nos associations locales, et des salariés, toujours impliqués, de notre Mouvement, sans oublier le conseil d’administration et sa nouvelle Présidente, Marie-Amandine Stévenin, à qui j’adresse tous mes vœux de réussite. Bon été à tous.