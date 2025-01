YouTube conditionne la lecture de ses vidéos au dépôt de traceurs pour mieux cibler la publicité selon votre navigation. En cliquant sur « Autoriser » les traceurs seront déposés et vous pourrez visualiser la vidéo.

Son objet : informer, conseiller et défendre l’intérêt des consommateurs grâce à l’investissement de près de 5000 bénévoles et 130 salariés. L'UFC-Que Choisir est agréée en qualité d’organisation de consommateurs en application des articles L. 411-1 et suivants du code de la consommation.

Association experte et indépendante, l’UFC-Que Choisir regroupe des citoyens et des citoyennes militants. Comme toutes les associations, l’UFC-Que Choisir est à but non lucratif : ses recettes ne servent pas à rémunérer un capital mais à servir son projet associatif.

L’UFC-Que Choisir c’est :

Un réseau de proximité… qui vous accompagne, vous assiste et vous conseille. Près de 150 associations locales UFC-Que Choisir vous aident à résoudre vos litiges de consommation et vous représentent près de chez vous.

Des enquêtes de terrain. Des milliers d’enquêteurs bénévoles recueillent sur l’ensemble du territoire des informations sur les prix et les pratiques des professionnels pour vous alerter.

Des analyses économiques. Dérapages des prix, ententes commerciales, pratiques abusives… les économistes analysent les marchés et dénoncent tout comportement préjudiciable aux consommateurs.

Des combats judiciaires. Le service juridique mène des actions en justice pour faire sanctionner des pratiques irrégulières ou faire évoluer la jurisprudence.

Des actions de lobby. L’UFC-Que Choisir intervient auprès des pouvoirs publics, des parlementaires nationaux et européens ou des instances de régulation pour faire faire avancer vos droits de consommateurs.

Au-delà de son action de terrain, l’UFC-Que Choisir édite :

Que Choisir, seule revue consumériste indépendante de France qui propose chaque mois des dossiers d’investigation pour décrypter les rouages et coulisses de la consommation ;

Le site quechoisir.org et ses multiples services : comparateurs de produits, guides d’achat, vidéos de présentation, forums permanents, lettres types pour toutes vos démarches et produits dangereux au rappel.

Des guides pratiques et des magazines thématiques : argent, spécial ou santé.

La gouvernance de l’UFC-Que Choisir :

Le Bureau : Présidente : Marie-Amandine Stévenin – Vice-présidents : Daniel Bideau et Marina Secall-Bersinger – Trésorier : Jean-Pierre Jokiel – Trésorier adjoint : Arnaud Lajugie – Secrétaire : Michel Namy

Le Conseil d’administration : Xavier Kruger, Jean-Christophe Lampe, Odette Mairey, Anne Morin, Alain Praud, Marie-Christine Radenne, Alain Sanitas, Jean-Pierre Lhermite, Ludivine Payraud, Marie-Christine Radenne, Philippe Quique ; et pour le personnel, Arnaud de Blauwe, Patricia Lorineau

Pour nous contacter Union Fédérale des Consommateurs – Que Choisir 233, boulevard Voltaire, 75011 Paris. Tél. : 01 43 48 55 48 - Télécopie : 01 43 48 44 35 Présidente et directrice des publications : Marie-Amandine Stévenin Directeur général délégué : Jérôme Franck Rédacteurs en chef : Franck Attia (QC en ligne), Pascale Barlet (QC Argent et QC Spécial), Arnaud de Blauwe (QC Mensuel), Perrine Vennetier (QC Santé) Pour contacter les différents services de l’UFC-Que Choisir, vous pouvez utiliser notre formulaire de contact.