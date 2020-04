Boîtes aux lettres Halte au surpoids publicitaire !

Le président de l’association locale UFC-Que Choisir de Dordogne s’est lancé dans un combat contre les kilos de prospectus publicitaires qui polluent le courrier des ménages. Avec succès.

Elles s’accumulent dans les boîtes aux lettres et finissent généralement… à la poubelle. Elles, ce sont les publicités. Arnaud Lajugie, président de l’UFC-Que Choisir de Dordogne, a décidé de lutter contre leur distribution chez les particuliers, aussi nocive pour la planète qu’intrusive pour le consommateur. En décembre et janvier derniers, cinq bénévoles de l’association locale (AL) ont réuni tous les prospectus publicitaires qu’ils ont reçus chez eux. Bilan : 41 kg de papier, soit un peu plus de 4 kg par mois et par foyer. « Nous dénonçons ce gâchis mais souhaitons aller au-delà en proposant des solutions, revendique Arnaud Lajugie. Une fois les élections municipales passées, nous avions initialement prévu d’organiser une réunion entre élus, distributeurs de publicités et quelques gros annonceurs (Auchan, Leclerc, Brico Dépôt…). » Le projet qu’il défend vise à « inverser le processus actuel ». Aujourd’hui, pour ne plus recevoir ces réclames, il faut en effet apposer un autocollant « stop-pub » sur sa boîte aux lettres. Or, avec ce système, « les publicités sont quand même imprimées, déplore le président de l’AL. Nous proposons plutôt un fichier répertoriant les personnes souhaitant réceptionner de tels documents, ou l’apposition d’un autocollant pour le signifier ». Un tel dispositif protégerait l’environnement et éviterait le dépôt de contenus indésirables dans les boîtes. Arnaud Lajugie a bon espoir, sa première action ayant remporté un franc succès l’hiver dernier : dans les médias d’abord (France Bleu, plusieurs journaux régionaux, tels la Dordogne libre ou Sud Ouest, et même une radio nationale, RTL, ont relayé l’info), puis également auprès des consommateurs, enthousiastes à l’idée de voir le volume de cette pollution publicitaire diminuer. Avec le report du second tour des élections municipales, les bénévoles devront s’armer de patience. Mais leur engagement ne faiblit pas, comme celui d’Arnaud Lajugie. « J’irai jusqu’au bout de cette action ! », indique-t-il.