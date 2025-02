Afin de réduire plus fortement ce gaspillage de papier et limiter la publicité non désirée, l’expérimentation « Oui Pub » est menée depuis 2022 dans 14 territoires français. Dans ces zones, la règle est inversée : les imprimés publicitaires ne sont distribués que si la boîte aux lettres affiche un autocollant « Oui Pub ». Une première évaluation de ce dispositif, récemment publiée mais passée largement inaperçue, ne permet qu’une seule conclusion : il faut généraliser « Oui Pub » partout en France.

Le résultat le plus frappant de cette évaluation : seulement 1 % des consommateurs des communes participantes sont opposés à une généralisation de « Oui Pub » ! Aussi marquant que soit ce soutien, il n’a rien de surprenant. Qu’il s’agisse des imprimés publicitaires, du démarchage téléphonique ou de la publicité en ligne, toutes les enquêtes aboutissent à la même conclusion : les consommateurs ne veulent pas être inondés par de la publicité non sollicitée.

Et non, une réduction de la publicité ne signerait pas l’arrêt de toute activité économique, contrairement à ce que certains acteurs tentent de faire croire. Le rapport d’évaluation de « Oui Pub » le confirme : dans les communes participantes, les consommateurs continuent à chercher activement par eux-mêmes les informations commerciales qui les intéressent. La généralisation de « Oui Pub » favorisera donc une consommation plus responsable en réduisant la publicité non sollicitée incitant à la surconsommation.

Une politique soucieuse des attentes des consommateurs ne peut donc aboutir qu’à une seule conclusion : généraliser « Oui Pub » sur tout le territoire. D’autant que les consommateurs ne sont pas les seuls à soutenir cette mesure : les collectivités participant à l’expérimentation se déclarent elles aussi très satisfaites du dispositif.

Reste la question de l’impact environnemental. L’évaluation constate logiquement une réduction importante des déchets papier dans les communes concernées et de la part des imprimés publicitaires dans ces déchets (entre 5 et 19 % contre entre 17 et 40 % au niveau national). Pourtant, le rapport relativise ce résultat en suggérant que la publicité sur papier pourrait être remplacée par de la publicité en ligne.

Cette interprétation est dénuée de toute logique. L’objectif de « Oui Pub » est précisément de réduire toute forme de publicité intrusive, et non de substituer une forme de publicité intempestive (les imprimés publicitaires) par une autre (la publicité en ligne). Les gains environnementaux évalués sont donc bien à considérer comme des gains nets puisque rien ne justifie leur transfert sur des supports en ligne.

L’interdiction du démarchage téléphonique non consenti, réclamée depuis longtemps par l’UFC-Que Choisir, a franchi une étape décisive avec le vote de cette mesure à l’unanimité au Sénat en novembre 2024. Par ailleurs, l’Assemblée s’est également prononcée en faveur de cette disposition il y a quelques jours. Il est temps d’appliquer la même logique aux imprimés publicitaires en généralisant sans tarder le dispositif « Oui Pub » dans toute la France.