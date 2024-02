Élections européennes 2024

Alors que les Français sont appelés aux urnes le 9 juin prochain pour élire leurs eurodéputés, l’UFC-Que Choisir rend aujourd’hui publiques ses priorités pour que l’Union européenne avance vers une consommation plus responsable, respectueuse des enjeux sanitaires, environnementaux et sociétaux. Convaincue que c’est en répondant aux besoins du quotidien des citoyens que les décideurs européens regagneront leur confiance, l’association les appelle à se saisir de ses recommandations.

En tant que membre fondateur du Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC), notre association a toujours eu à cœur de porter la voix des consommateurs à Bruxelles. Ceci nous a permis, au cours des manda­tures passées, d’obtenir d’importantes victoires comme l’abolition des frais d’itinérance/roaming pour la téléphonie mobile, un cadre plus protecteur des consommateurs en matière de crédit à la consom­mation ou encore la possibilité d’agir en justice au nom d’un groupe de consommateurs européens. Cependant, dans un contexte marqué par l’inflation, l’émergence de nouveaux enjeux numériques et par la crise climatique, les défis à relever sont encore nombreux.

La transition écologique ne pourra pas se faire sans l’implication des consommateurs. Toutefois, pour qu’ils puissent en être pleinement acteurs, il est impératif de leur donner la possibilité de faire des choix éclairés. C’est pourquoi l’UFC-Que Choisir soutient notamment la mise en place d’un affichage environnemental pour l’alimentation au niveau européen, pour leur permettre d’avoir une pleine connaissance de l’impact des produits alimentaires, et d’orienter ainsi leurs choix vers ceux répondant aux critères de durabilité. Celui-ci devra être basé sur une méthodologie pertinente, telle que celle du Planet-Score.

L’étiquetage ne doit cependant pas être présenté comme la solution à tout problème, et il est indispensable d’agir parallèlement pour imposer des modes de production conformes aux exigences de préservation de l’environnement et de la santé. Au niveau européen, l’UFC-Que Choisir plaide, et plaidera encore lors de la prochaine mandature, pour qu’au nom du principe de précaution, une réforme en profondeur de la procédure d’autorisation des pesticides soit mise en place, mais aussi pour obtenir une interdiction des polluants éternels (PFAS) et autres substances indésirables, que l’on retrouve notamment dans 40 % des fournitures scolaires que nous avons analysées.

Pour un moindre impact environnemental de la consommation, l’UFC-Que Choisir presse l’Europe d’accompagner les consommateurs dans leurs changements d’habitudes de transport, en introduisant de nouveaux droits pour les trajets multimodaux (train puis car…). De même, pour lutter contre l’obsolescence prématurée des appareils, l’UFC-Que Choisir plaide également pour l’extension de la durée légale de garantie, en effet notre dernière enquête fiabilité révèle que le nombre de pannes augmente très fortement pour certaines catégories de produits une fois les 2 années de garantie achevées. Si seules 3 % des imprimantes étaient en fin de vie après 2 ans, ce chiffre atteint 10 % à 3 ans et 34 % à 5 ans.

La politique de consommation est un domaine où les décisions sont majoritairement prises à Bruxelles et qui permet d’octroyer directement de nouveaux droits aux Européens. C’est pourquoi elle doit être au cœur des priorités et actions des parlementaires européens qui seront élus au mois de juin. Face aux enjeux numériques, la législation européenne doit mieux protéger les consommateurs des nouvelles formes de fraude bancaire et leur donner davantage de contrôle sur l’utilisation de leurs données personnelles. En effet, selon notre dernière enquête il s’agit d’une forte préoccupation, en particulier sur les données de santé sensibles pour lesquelles 90 % se disent opposer à leur partage.

Convaincue que défendre les intérêts des consommateurs permettra de transformer concrètement le quotidien des Européens, l’UFC-Que Choisir invite les consommateurs à prendre connaissance de l’intégralité de ses recommandations, et appelle les candidats à les porter dans le débat, et les défendre dans le cadre de leur prochain mandat.