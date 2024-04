Élection européenne  

La semaine dernière se tenait à Bruxelles le Sommet annuel des consommateurs, un moment privilégié pour faire entendre leur voix. Prenant place parmi les quelques centaines d’invités, dont les associations de consommateurs bien sûr, mais aussi les autorités nationales, les institutions européennes et les (trop nombreux ?) représentants de l’industrie, nous avons échangé sur les problématiques rencontrées par les consommateurs et surtout sur les mesures à mettre en place pour y répondre.

Cette édition avait à l’évidence une saveur toute particulière puisqu’elle se tenait à moins de deux mois d’une échéance cruciale : la prochaine élection du Parlement qui pourrait rebattre les cartes pour les Européens, mais aussi pour nos droits en tant que consommateurs. C’est pourquoi nous avons choisi de contribuer à un débat que j’estime essentiel : « Comment rendre les produits durables plus abordables pour les consommateurs ? ». Pour alimenter les réflexions de manière plus globale, et garantir que le prochain mandat sera placé sous le signe de la consommation responsable, nous avons bien entendu partagé nos différentes idées réunies dans notre manifeste pour les 5 prochaines années.

Mettre en place un affichage environnemental de l’alimentation et rendre obligatoire le Nutri-Score, mieux protéger les consommateurs face à la fraude bancaire, mais aussi face aux pesticides, donner aux consommateurs plus de contrôle sur l’utilisation de leurs données personnelles, voici quelques recommandations que je souhaite porter dans cette campagne et voir inscrites au prochain agenda européen.

Toutes ces priorités auront un impact très concret sur notre vie quotidienne et je trouve dommage qu’en France la campagne se projette déjà vers les échéances nationales de 2027 en oubliant d’expliquer ce qui se joue véritablement avec cette élection. Souhaitons-nous que nos modes de production et de consommation deviennent plus durables ? Que l’on puisse obtenir davantage d’informations et de garanties sur ce que l’on met dans notre assiette ? Qu’utiliser les services numériques ne nous oblige pas à dévoiler toute notre vie privée ?

Voici quelques questions auxquelles nous pouvons tous répondre par notre vote. En tant que représentants des consommateurs, nous avons déjà notre feuille de route et savons où nous souhaitons aller dans les 5 prochaines années. Cependant, pour que cela devienne réalité et que l’on puisse vous défendre face aux lobbys industriels, nous avons besoin de soutien au Parlement européen. Nous nous mobilisons pour faire entrer les mesures favorables aux consommateurs dans les programmes, mobilisez-vous pour les faire entrer au fond des urnes le 9 juin.