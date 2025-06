Que Choisir , qui reste l’un des tout premiers mensuels français en termes de diffusion, lance une nouvelle formule (numéro de juillet/août, en kiosque aujourd’hui). Un rubriquage et un rythme revisités pour coller davantage aux attentes des lecteurs d’aujourd’hui et renforcer la complémentarité avec le site QueChoisir.org.

Le premier numéro de la nouvelle formule de Que Choisir sort ce jeudi 26 juin (n° daté juillet/août). Une évolution qui n’est pas que de façade ! Un an de travail pour proposer à nos déjà nombreux lecteurs (350 000 exemplaires/mois), et aussi en gagner d’autres, un magazine modernisé. Un Que Choisir, nouvelle version, qui laisse une place plus grande à l’enquête afin, notamment, d’éclairer les lecteurs sur divers sujets de société.

C’est d’ailleurs dans ce but que nous créons, en parallèle à cette nouvelle formule, une cellule investigation. Elle révèlera ce que l’on ne veut pas montrer, de mieux faire comprendre aux lecteurs l’environnement dans lequel nous vivons.

Les tests toujours là et bien là

Mais Que Choisir reste fidèle à son ADN, c’est-à-dire ses essais comparatifs. Au sommaire tous les mois, un « Grand test » : une large sélection de produits évalués sur de nombreux critères qui guide le consommateur pour faire le « bon choix ». Bien sûr, il y a toujours d’autres tests. Des tests qui vont à l’essentiel et qui peuvent trouver leur prolongement sur notre site QueChoisir.org et ses multiples essais comparatifs régulièrement mis à jour. Ou aiguillonner le lecteur vers notre application QuelProduit, qui évalue la composition des produits alimentaires, cosmétiques et ménagers.

Liberté de ton

Cette nouvelle formule, c’est aussi un mode de traitement différent, un horizon élargi. D’où ces rubriques qui marquent une vraie rupture avec la version précédente. « À vos marques » ? Un gros plan sur un secteur commercial, une enseigne qui nous parle. Avec « Derrière l’étiquette », c’est découvrir les dessous d’un produit, d’un service. Engagé, Que Choisir le prouve avec « Carton rouge » : un article « coup de gueule » qui pointe les dérives ou abus d’un acteur du monde économique, institutionnel… Notre liberté de ton le permet. Et comme nous sommes justes, nous saluons dans « Ça va mieux » les bonnes nouvelles, car, oui, il y en a !

Ce nouveau Que Choisir est pour vous. Pour le concevoir nous vous avons écouté, consulté, lu. Avec cette ambition sincère : vous être plus utile encore dans votre consommation, votre vie quotidienne. Vous faire réfléchir aussi. Et cela, toujours en toute indépendance, notre marque de fabrique historique !