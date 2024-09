ACTION UFC-QUE CHOISIR

Que Choisir lance « Que Choisir Budget(s) »

« Choisissez l’indépendance pour guider vos dépenses » : c’est avec cette ambition que l’UFC-Que Choisir est fière d’annoncer le lancement de « Que Choisir Budget(s) », la nouvelle version de notre hors-série trimestriel dédié à la gestion financière au quotidien. Succédant à « Que Choisir Argent », lancé en 1998, ce nouveau titre en kiosque à partir du 19 septembre, vise à offrir un guide complet et accessible pour tous ceux qui cherchent à optimiser leurs dépenses et leurs investissements. Que Choisir Budget(s) est un outil accessible, fiable et utile à votre information, et à la défense de vos droits. Une arme à dégainer avant d’engager vos dépenses. Nous nous posons les questions que vous vous posez, et nous y répondons. Grâce à son indépendance, votre magazine ira même plus loin, là où les autres n’iront pas.