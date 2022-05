© Adobe Stock Essais comparatifs de Que Choisir Pourquoi nos tests sont payants

L’UFC-Que Choisir a depuis toujours une mission unique : celle de défendre les intérêts des consommateurs. Les tests de produits en laboratoire, financés par les abonnements de nos lecteurs, constituent une composante essentielle de cet objectif.

Tester en continu les produits de notre quotidien pour être en mesure de les comparer, critiquer et, si besoin, alerter : voilà les missions du service Essais comparatifs de l’UFC-Que Choisir. Lave-linge, aspirateurs, robots culinaires… Chaque année, plusieurs centaines de produits sont mises à l’épreuve dans une cinquantaine de laboratoires indépendants. Mais comment se déroulent ces tests ? Quelles garanties apportent-ils aux consommateurs ?

Quel est l’objectif des tests ?

Tester, vérifier, comparer

Chaque année, Que Choisir réalise des dizaines de tests comparatifs. Leur but est de vérifier la qualité et la fiabilité des produits présents sur le marché, mais également de contrôler leur sécurité et remettre en question les allégations marketing des fabricants.

Par conséquent, là où la plupart des sites concurrents ne font que lister les caractéristiques et réaliser une simple prise en main des produits, notre association les teste dans des laboratoires indépendants et qualifiés, à partir d’un protocole établi par les ingénieurs de notre service Essais comparatifs, protocole qui a notamment pour particularité de se placer du point de vue des attentes du consommateur (exemple avec les lave-vaisselle). Les aptitudes à la fonction, l’ergonomie et la sécurité de chaque produit sont mises à l’épreuve à partir d’une méthodologie stricte. Nous prenons également en compte son impact environnemental quand cela est possible. Les essais peuvent aussi se focaliser sur un nombre très restreint de critères relevant de la sécurité ou de la loyauté des transactions, comme la vérification des allégations ou la recherche de contaminants chimiques.

Exprimer un avis critique indépendant

Nos experts indépendants n’hésitent pas à souligner les défauts d’un produit et à émettre des avis critiques dès lors que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ces avis, prenant en compte les besoins et modes d’usage des consommateurs, peuvent déboucher sur des discussions contradictoires avec les fabricants et parfois se terminer devant les tribunaux en cas de désaccords persistants.

Chaque test comparatif suit une méthodologie stricte visant à garantir la qualité et l’indépendance des résultats, dont voici les grandes lignes.

L’étude de marché

Notre équipe de chargés d’études surveille au quotidien l’évolution du marché de différents produits. Elle est chargée de découvrir les nouveautés, les produits à succès ou ceux des marques les plus répandues. Elle élabore une sélection de produits à tester représentatifs du segment de marché et correspondant au mieux aux besoins des consommateurs. Cette liste est complétée à l’aide de contacts avec les fabricants et d’enquêtes sur le terrain.

Les achats en magasin

L’ensemble des produits testés est acheté directement en magasin ou sur Internet, comme vous le feriez vous-même. Ces acquisitions sont réalisées de manière totalement anonyme. Aucun test n’est effectué sur un produit gracieusement fourni par son fabricant ou un revendeur. C’est la raison pour laquelle nos essais ne sont effectués qu’après la mise sur le marché de ces biens de consommation.

Au total, nous achetons plusieurs centaines de produits chaque année, ce qui représentait un budget de plus de 2 millions d’euros en 2021

Les tests en laboratoire

Pour nos essais comparatifs comme pour toutes nos autres activités, notre credo reste d’être expert et indépendant, car nos revenus ne proviennent pas de la publicité et nous ne subissons aucune influence autre que celles de nos lecteurs, et adhérents.

Nos essais sont ensuite réalisés dans des laboratoires indépendants et experts, répartis dans toute l’Europe. Nous suivons en cela la méthodologie décrite par la norme des essais comparatifs NF X 50 005.

En 1990, l’UFC-Que Choisir a en effet contribué à la création de l’ICRT (International Consumer Research and Testing). Ce consortium réunissant plusieurs associations de consommateurs européennes leur permet ainsi de réaliser en commun des tests particulièrement coûteux et de partager les résultats des tests de produits disponibles sur leurs marchés respectifs. Elle constitue par ailleurs un réseau permettant les échanges de savoir-faire, d’alertes et d’idées de tests. Cela permet aux consommateurs d’accéder à un plus large spectre de produits testés.

Les résultats

Une fois les essais terminés, l’équipe des essais comparatifs synthétise les résultats sous la forme de tableaux comparatifs où sont notés et classés les produits testés. Les plus remarquables sont aussi commentés à l’aune des usages attendus mais aussi de leurs caractéristiques principales.

L’équipe rédactionnelle prend ensuite le relais pour diffuser les résultats des tests en accord avec la ligne éditoriale fixée. Sur notre site Internet, les internautes abonnés ont accès à l’intégralité des résultats et peuvent personnaliser leur choix de produit selon leurs attentes. Dans notre magazine imprimé, une sélection des résultats vise à faciliter le travail des consommateurs, en proposant leur les produits les plus intéressants, mais aussi en leur déconseillant les pires.

Pourquoi tous les produits disponibles sur le marché ne sont-ils pas testés ?

Face à la profusion de produits disponibles en rayon, il serait irréaliste de prétendre pouvoir tout tester sans que la qualité des essais effectués en pâtisse. L’UFC-Que Choisir prend par conséquent le parti de réaliser une sélection de produits représentatifs du segment de marché et correspondant au mieux aux besoins des consommateurs. L’association teste ainsi les marques les plus connues, les produits distributeurs présents sur le territoire ou encore les meilleures ventes.

Grâce au partage des coûts et résultats des tests réalisés en collaboration avec les membres de l’ICRT, l’UFC-Que Choisir est également en mesure de proposer à ses abonnés un plus large spectre de produits testés.

Pourquoi les résultats des tests ne sont-ils pas disponibles dès la sortie des produits en magasin ?

Pour garantir son indépendance, l’UFC-Que Choisir n’accepte aucun produit offert directement par les fabricants ou les fournisseurs. Les produits testés sont donc achetés directement en magasin ou sur Internet, de manière anonyme, par notre équipe dédiée. C’est la raison pour laquelle les essais comparatifs ne peuvent être effectués qu’après leur mise sur le marché.

Pourquoi faut-il s’abonner pour consulter les résultats de nos tests alors que d’autres sites publient des informations gratuitement ?

L’UFC-Que Choisir est une association de défense des consommateurs sans but lucratif. Contrairement à la plupart des sites et magazines concurrents, elle n’accepte aucune publicité afin de garantir son indépendance. La quasi-totalité de ses ressources – servant notamment à financer les tests en laboratoire – provient des abonnements souscrits par ses membres, de la vente des magazines chez les marchands de journaux ou sur son site Internet.

Qu’est-ce que le label « La note Que Choisir » ?

Selon une étude de l’entreprise de sondages Ipsos, plus de la moitié des Français se disent perdus face à la prolifération des labels. Ils sont en revanche 1 sur 10 à faire confiance aux associations de consommateurs. C’est pour cette raison que l’UFC-Que Choisir a lancé, en 2016, le label « La note Que Choisir », visant à permettre aux consommateurs de mieux s’y retrouver parmi la jungle des labels et autres allégations. L’objectif est d’offrir à tous la possibilité d’identifier rapidement et simplement, en magasin et en ligne, les produits les mieux classés de nos tests comparatifs indépendants.

Néanmoins, aucun flux financier entre les fabricants et notre association n’existe. L’UFC-Que Choisir a confié la commercialisation de cette licence à Bureau Veritas Certification. Cet organisme de certification assure à l’association un suivi et un contrôle irréprochables de l’utilisation de la licence tout en lui permettant de conserver son indépendance vis-à-vis des fabricants.

Ce label ne se veut par ailleurs en rien discriminant. Tous les fabricants peuvent, compte tenu des coûts modestes demandés, recourir à « La note Que Choisir ». Son utilisation n’est toutefois possible qu’après publication des résultats des tests sur notre site ou dans notre magazine mensuel.