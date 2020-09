Les lave-vaisselle sont remplis, en fonction de leur capacité, de couverts, assiettes, verres, tasses... mais aussi de boîtes en plastique, d’un plat en Inox, d’une casserole et d’un plat ovale.

Les salissures des chargements (assiettes, couverts, tasses, verres) sont inspirées des normes IEC 436 et DIN 44990, mais aussi de recettes de tous les jours (riz au lait, pâtes sauce bolognaise avec gruyère râpé, épinards, lait, café, etc.). Elles sont à température ambiante ou cuites. Des récipients propres sont aussi insérés dans le lave-vaisselle pour mesurer la redéposition des salissures sur la vaisselle.

Nous utilisons des tablettes tout-en-un certifiées par le label écologique Ecolabel.

L'efficacité de nettoyage, de netteté/rinçage et de séchage est mesurée en fonction du pourcentage moyen d'enlèvement des salissures et de séchage.

Les consommations d'eau et d'électricité sont relevées pendant nos tests. Elles tiennent compte des surconsommations liées à l'étape de régénération (réalisée automatiquement par le lave-vaisselle). Le budget annuel est calculé sur la base de 280 cycles de lavage réalisés par an, ce qui correspond à un peu plus de 5 lavages par semaine.

Les programmes éco et rapide sont évalués avec des salissures. Nous mesurons également les consommations d’eau et d’électricité du programme intensif.

Le bruit de l’appareil est évalué par un jury puis mesuré au sonomètre.

Nos experts évaluent le chargement, la manipulation des tiroirs et des picots de réglage, la facilité d’ouverture de la porte, le nettoyage des filtres, le paramétrage et le lancement des programmes.

