Comparatif Détergents lave-vaisselle Test portant sur 19 détergents lave-vaisselle

Sous forme de tablettes ou de gels, l’offre de détergents tout-en-un pour lave-vaisselle continue de se diversifier. Difficile dans ces conditions de faire un choix, d’autant que tous ces formats promettent un nettoyage et une brillance imbattables. Leurs performances sont-elles à la hauteur ? Pour le savoir, nous avons mené notre comparatif en prenant en compte l’efficacité de lavage et de rinçage, l’action anticalcaire, la brillance. Les détergents étant évacués dans les eaux usées et pas totalement éliminés en station d’épuration, nous avons également évalué leur composition et pénalisé ceux qui contiennent des ingrédients dangereux pour l’environnement, non biodégradables ou toxiques pour les organismes aquatiques.