Qu’il s’agisse des pastilles, des gels ou depuis peu des capsules, qu’ils soient classiques ou tout-en-un, les détergents pour lave-vaisselle promettent tous efficacité et brillance. Des performances qui ne se vérifient qu'en laboratoire avec une batterie d'essais. De plus, certains produits contiennent des substances toxiques pour l’environnement. Au moment d'acheter, l'utilisateur a le choix des formules et des compositions. Que faut-il privilégier ? Nos conseils.

Pastilles

Les résultats de nos tests sur les pastilles pour lave-vaisselle sont contrastés. On trouve des multifonctions aussi bien en tête qu'en fin de classement. Le tout-en-un n'est donc pas toujours la solution miracle, mais c'est avec les meilleurs produits de cette catégorie qu'on a toutes les chances de sortir une vaisselle impeccable de l'appareil.

Il faut aussi reconnaître aux multifonctions un indéniable côté pratique : le tout-en-un évite d'avoir à verser du liquide de rinçage et du sel régénérant dans le lave-vaisselle, c'est appréciable.

Quant au coût par lavage, il varie selon les marques, ce n'est pas seulement une question de tout-en-un ou pas. Une pastille classique peut coûter moins cher au passage en caisse, mais il faut lui ajouter le prix du liquide de rinçage pour obtenir le vrai coût du lavage.

Les pastilles classiques conviennent tout particulièrement aux logements qui sont desservis par une eau douce. Il n’y a alors aucun besoin de sel régénérant. L’eau douce contient si peu de calcium et de magnésium qu’on ne risque pas de voir les verres ou la vaisselle se ternir.

À noter. Les voyants de sel et de liquide de rinçage passent parfois au rouge sur le lave-vaisselle quand on utilise du tout-en-un : c’est sans importance. C’est juste que l’appareil est programmé pour recevoir du sel et du liquide de rinçage. Il ne reconnaît pas qu’ils sont dans la pastille ou le gel. On peut facilement déprogrammer cette fonction en consultant la notice du lave-vaisselle.

Gels

Ils peuvent être tout-en-un ou classiques, mais les résultats sont décevants quelle que soit leur formulation. Ils ne viennent pas à bout des taches difficiles. Leur seul atout est d’être souvent compétitifs en termes de prix, mais c’est sans intérêt du fait de leurs contre-performances.

Capsules

Elles ont fait leur entrée sur le marché du lave-vaisselle avec la marque Fairy, une création de Procter & Gamble qui n’était pas encore implanté sur ce secteur et qui voulait se différencier de la concurrence.

Attention, tout aussi attrayantes que les capsules de lessive, elles présentent également le risque d’être mises en bouche par les jeunes enfants. La réglementation qui renforce la sécurité des capsules de lessive ne s’appliquant pas à ces nouveaux produits pour lave-vaisselle, nous les déconseillons vivement aux familles avec enfants.

Des composés toxiques pour le milieu aquatique

Les phosphates ont longtemps été présents en forte quantité dans les détergents pour lave-vaisselle. Ce n’est plus possible depuis début 2017, c’est une bonne nouvelle car ils sont de redoutables polluants pour l’environnement et la ressource en eau. Ils sont en effet responsables de l'eutrophisation des rivières, ce phénomène qui asphyxie la faune et la flore aquatiques, et ils sont à l'origine des proliférations dans les plans d'eau de cyanobactéries, ces algues bleues toxiques qui imposent chaque été la fermeture de sites de baignade en eau douce.

En revanche, les détergents peuvent contenir des phosphonates : contrairement aux phosphates, ils peuvent être utilisés en très faible quantité. Mais certains détergents n’en contiennent pas du tout, c’est encore mieux !

Certains détergents contiennent d’autres substances problématiques pour l’environnement du fait qu’elles sont bioaccumulables, faiblement biodégradables, ou toxiques pour les organismes aquatiques, voire qu’elles cumulent tous ces effets néfastes.

Grande marque, marque de distributeur ou marque verte ?

Si on parle de coût du lavage, mieux vaut se tourner vers un détergent de marque de distributeur (MDD), ça ne fait aucun doute. Les grandes marques ont des coûts de publicité qui se retrouvent dans le prix de vente des détergents. Leur surcoût n'est d'ailleurs pas toujours justifié au vu des performances, certaines marques de distributeur ou de discounter s’en sortent aussi bien voire mieux que des grandes marques.

Quant aux marques vertes qui portent l’écolabel européen, certaines ont le mérite de cumuler efficacité et quasi absence de substances néfastes pour l’environnement, damant ainsi le pion aux grandes marques du secteur.