Les lubrifiants et les graisses, les produits de lavage et de nettoyage, les antigels, les enduits pour revêtements… Le benzotriazole, un agent anticorrosion, peut entrer dans la composition de nombreux produits de notre quotidien. Nous l’avons retrouvé, par exemple, dans 3 références de notre dernier test de produits lave-vaisselle. Il sert, dans ce cas précis, à protéger le métal des couverts.

L’Agence européenne des produits chimiques (Echa) met en garde contre le benzotriazole qu’elle classe parmi les substances toxiques sur le long terme pour l’environnement aquatique et qui peuvent, en cas de mauvaises manipulations du produit, causer de sérieuses irritations des yeux et de la peau.

Aussi perturbateur endocrinien ?

De son côté, l’Institut fédéral allemand pour la sécurité et la santé au travail préconise de classer cette substance comme perturbateur endocrinien pour l’environnement, susceptible ainsi d’impacter la faune (changement de sexe dans certaines populations de poissons, troubles du développement, etc). L’institut considère également que le benzotriazole devrait être classé comme très persistant et très mobile ainsi que persistant, bioaccumulable et toxique.

Pour le moment, il s’agit simplement d’un avis. Il n’a pas encore suivi le long processus qui permettra à l’Echa de dire si elle le suit ou non. Mais au vu du sérieux de l’institut allemand et du temps que prennent ces procédures, Que Choisir conseille d’ores et déjà d’éviter le plus possible les produits qui contiennent du benzotriazole.