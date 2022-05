© Adobe Stock Produits lave-vaisselle Les capsules font leur entrée dans notre test

Le marché des détergents pour lave-vaisselle s’est récemment enrichi d’un nouveau format, en complément des tablettes et des gels, celui des capsules tout en un, comme l’ont fait les lessives par le passé. Nous les avons intégrées à notre nouveau test, qui compte au total 20 détergents.

C’est la multinationale Procter & Gamble qui a lancé les capsules tout en un pour lave-vaisselle. Très présente sur le secteur de la lessive avec Ariel et Dash, sur celui de l’entretien ménager avec les marques Antikal, Mr. Propre et Swiffer, il lui manquait en effet le marché des détergents pour lave-vaisselle. On peut dire que Procter & Gamble a soigné son entrée, orchestrant une campagne de communication massive pour une marque et un produit tout nouveaux, sa capsule Fairy pour lave-vaisselle. Depuis, le numéro un, Sun, l’a rejoint sur ce terrain des capsules.

Déconseillées aux familles avec enfants

Si leur efficacité n’est pas mise en cause, l’une comme l’autre sont déconseillées aux familles ayant de jeunes enfants. En effet, leurs couleurs vives et leur aspect qui évoque la pâte à modeler les rendent tout aussi attrayantes que les capsules de lessives. Or contrairement à ces dernières, en dépit des problèmes de sécurité que nous avons mis en évidence, les capsules pour lave-vaisselle ne sont pas encore soumises à une réglementation spécifique sévère.

Prise en compte des substances toxiques pour l’environnement

La lutte pour les premières places de notre nouveau test de détergents lave-vaisselle se joue finalement entre tablettes tout en un, marques de la grande distribution, marques vertes et grandes marques. L’inclusion d’un critère portant sur l’environnement dans notre notation, avec une pénalité pour les détergents qui rejettent, à chaque lavage, des substances toxiques pour les milieux aquatiques dans les eaux usées, rebat d’ailleurs les cartes.

Avec l’attention qu’elles portent à leur composition, deux marques vertes porteuses de l’Écolabel européen figurent dans le trio de tête. On peut donc sortir une vaisselle impeccable de son appareil sans pour autant participer à la pollution de l’environnement, c’est plutôt une bonne nouvelle.