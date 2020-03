Détergents lave-vaisselle Le protocole

Tous les détergents pour lave-vaisselle promettent un résultat impeccable et des verres étincelants. Tiennent-ils vraiment leurs ­engagements ? Réponse avec notre batterie de tests en laboratoire sur 19 références.

Efficacité de lavage

Les essais sont sévères. Ils sont réalisés à une température de 45 °C avec une eau dure (35 °f) pour les gels et les tablettes multifonctions, qui se disent efficaces sans ajout de sel jusqu’à ce niveau de dureté, et une eau à 25 °f pour les tout-en-un qui conseillent l’ajout de sel au-delà. L’efficacité est évaluée sur 4 taches très adhérentes et sur un mélange de 12 ingrédients qui simule des salissures variées. Ce test de lavage est effectué à 3 reprises.

Rinçage

La température de l’eau est cette fois de 65 °C. L’essai démarre avec un mélange de salissures, afin de reproduire un cycle normal. L’efficacité de rinçage est évaluée sur des assiettes, des verres, des récipients en plastique et des couverts en Inox. On vérifie la netteté de la vaisselle après 1 puis 5 lavages.

Traces de calcaire

On vérifie l’état de la vaisselle après 15 puis 30 cycles de lavage réalisés à 65 °C, une température qui favorise la formation de tartre. L’action anticalcaire est réelle s’il n’y a aucun voile opaque sur la vaisselle.

Brillance

On utilise des vitres et on vérifie leur éclat après 15 puis 30 cycles de lavage à l’aide d’un brillancemètre.

Environnement

Des experts ont examiné la liste des ingrédients des détergents et recherché les substances non biodégradables, bioaccumulables (qui se concentrent dans les organismes) ou toxiques pour le milieu aquatique. Ils en ont trouvé 55 sur les 147 étudiées. Nous avons particulièrement pénalisé les produits contenant l’une des 10 molécules les plus problématiques pour l’environnement mises au jour dans cette étude.

