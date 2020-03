© Adobe Stock Détergents pour lave-vaisselle L’environnement et le fait maison au menu de notre dernier test

L’environnement préoccupe de plus en plus et le fait maison a la cote, alors Que Choisir s’adapte. En plus des tests essentiels d’efficacité et de brillance, notre nouveau test de tablettes et de gels pour lave-vaisselle inclut une recette maison et évalue l’impact environnemental des ingrédients des 20 produits.

On n’y pense pas quand on fait tourner son lave-vaisselle, mais le détergent ne disparaît pas par magie. Entraîné dans les eaux de rejet du lavage puis du rinçage, il rejoint le réseau d’eaux usées jusqu’à la station d’épuration. Comme elle n’élimine pas tout, on le retrouve en partie dans la ressource en eau. Au coup par coup c’est minime, mais multiplié par la quantité de lavages effectués chaque année et par le nombre de lave-vaisselle qui fonctionnent, l’impact sur l’environnement aquatique peut être important.

Lors de notre nouveau test de détergents lave-vaisselle nous avons donc examiné les ingrédients de toutes les tablettes et gels testés et pénalisé ceux qui contiennent des substances non biodégradables, bioaccumulables ou toxiques pour les organismes aquatiques. Si aucun détergent n’est sans impact sur l’environnement, les pastilles qui s’en sortent le mieux sont celles qui portent l’écolabel européen.

Autre nouveauté, nous avons testé une recette maison disponible sur Internet et qui avait des chances de marcher, selon notre laboratoire. Son atout majeur, c’est qu’elle a peu d’impact sur l’environnement. En revanche, il faut prendre des précautions quand on la prépare, car des ingrédients comme le percarbonate de soude ou les cristaux de soude sont irritants pour la peau et les yeux. Mieux vaut porter des gants, voire des lunettes, quand on la fabrique. Ce détergent maison a été testé avec du vinaigre blanc, qui remplace le liquide de rinçage, et dans des conditions plutôt favorables, avec une eau très douce (5 °f), mais ça n’a pas suffi. Rendre toute la vaisselle impeccable et les verres brillants, il ne sait pas faire.