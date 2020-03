© Alexis Lecomte Détergent maison pour lave-vaisselle Vertueux mais guère performant

Les recettes de détergents faits maison sont nombreuses sur Internet, nous en avons choisi une qui avait des chances d’être efficace selon notre laboratoire. Nous l’avons suivie à la lettre et utilisé du vinaigre blanc à la place du liquide de rinçage. La concernant, notre protocole de test a même été aménagé pour la favoriser, elle a passé tous les essais avec une eau particulièrement douce (5 °f). Peut-on en espérer une vaisselle propre ?

Les ingrédients

● 200 g de soude en cristaux concentrée

● 150 g de percarbonate de soude

● 200 g d’acide citrique

● 50 g de bicarbonate de soude si vaisselle sale

● Vinaigre blanc

Nous avons choisi cette recette maison disponible sur Internet car, selon notre laboratoire, elle avait des chances de fonctionner. Nous avons opté pour le dosage recommandé, soit deux cuillerées à soupe par lavage. Nous l’avons testée avec une eau très douce (5°f), ce qui la favorise et équivaut à une eau adoucie par du sel régénérant.

Les résultats

Efficacité :

La recette maison surpasse tous les détergents multifonctions sur le lait brûlé grâce aux cristaux de soude et obtient . À l’exception de Sun, elle est plus performante sur le thé grâce au percarbonate de soude qui blanchit (). Ça se gâte sur l’œuf et les pâtes, qui s’éliminent grâce aux enzymes. Comme elle en est dépourvue, elle fait à peine mieux que l’eau seule (). Finalement, son efficacité de lavage oscille entre le tout ou rien, ce qui oblige à relaver une partie de la vaisselle à la main.

Rinçage :

Pour la brillance des verres et les traces de calcaire, ses résultats sont catastrophiques (), malgré le vinaigre blanc et l’eau très douce du lavage. La raison ? L’absence de tensio-actifs mouillants, qui permettent à l’eau de bien s’écouler, et d’agents « séquestrants » le calcaire et antiredéposition.

Environnement :

Son impact est minime, c’est son atout. En revanche, manipuler des cristaux de soude et du percarbonate de soude exige des précautions, car ils sont irritants pour la peau et les yeux.

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais