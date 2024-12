Pratique, économique et écologique, le lave-vaisselle est devenu au fil du temps un véritable allié du quotidien. Selon l’Insee, plus de la moitié des ménages français en possède désormais un. Avec une durée de vie pouvant dépasser les 10 ans, il représente un investissement durable. À condition toutefois de bien l’entretenir. Que Choisir vous donne quelques conseils et les erreurs à éviter pour bichonner votre lave-vaisselle et prolonger ainsi sa longévité .

Si 90 % des lave-vaisselle sont toujours en service 5 ans après leur achat, seule la moitié d’entre eux sont encore en état de marche après une décennie. Alors pour garantir des performances optimales et prolonger la durée de vie de votre machine, il est essentiel d'adopter de bonnes pratiques.

Comparatif Lave-vaisselle Voir le comparatif

Effectuez un nettoyage régulier

Nettoyage du filtre

© Adobe Stock

Votre lave-vaisselle est équipé d’un filtre qui permet de récupérer les graisses et particules alimentaires. Celui-ci permet d’éviter qu’elles ne viennent obstruer la pompe de vidange ou les canalisations. Il est donc indispensable de le nettoyer régulièrement.

Pour cela, commencez par retirer les résidus, puis nettoyez-le avec un peu d’eau chaude et quelques gouttes de liquide vaisselle. Laissez-le sécher avant de le remettre à sa place. Si vous constatez que le filtre est particulièrement encrassé, utilisez une brosse douce pour le frotter. Répétez cette opération au moins deux fois par mois.

Nettoyage des bras de lavage

Les bras de lavage – ou bras d’aspersion – permettent de diffuser l’eau à l’intérieur de la cuve. Ceux-ci sont dotés de trous qui peuvent se boucher. Nettoyez-les en les trempant dans de l’eau chaude savonneuse. S’il reste des résidus, utilisez un peu de vinaigre blanc ou délogez-les à l’aide d’un ustensile pointu.

Nettoyage des joints de porte

Les joints de porte visent à garantir l’étanchéité du lave-vaisselle. Il est donc nécessaire de les nettoyer régulièrement afin de conserver leur efficacité, mais également pour éviter les moisissures et mauvaises odeurs. Pour cela, utilisez un chiffon doux humide et une brosse.

Nettoyage de la cuve

© Adobe Stock

Bien que le rôle du lave-vaisselle consiste à nettoyer, l’intérieur de la machine peut tout de même s’encrasser au fur et à mesure des lavages. Il est donc important de nettoyer régulièrement la cuve.

Pour enlever les éventuelles traces de graisse, les dépôts de calcaire ou les odeurs désagréables, nettoyez l’intérieur de votre machine en lançant un cycle à vide à haute température. Certains modèles de lave-vaisselle proposent des programmes spécifiques. Pour plus d’efficacité, il est possible d’utiliser un produit nettoyant spécifique ou d’ajouter une tasse de vinaigre blanc – sans vaisselle à l’intérieur – avant de lancer votre machine.

Utilisez des produits adaptés

En parallèle d'un nettoyage régulier du lave-vaisselle, il convient d'utiliser un produit de lavage, du sel régénérant et un produit de rinçage appropriés afin de maintenir des performances de lavages optimales.

À l’inverse, il est strictement déconseillé d'utiliser du savon pour les mains ou du liquide vaisselle qui risqueraient de créer une mousse excessive et provoquer des inondations.

Comparatif Détergents lave-vaisselle Voir le comparatif

Contrôlez la dureté de l’eau

Le calcaire est l’ennemi des tuyaux et appareils électroménagers. Pour éviter ce problème de tartre, utilisez du sel régénérant. Si l’eau est particulièrement dure, il est possible d’installer un adoucisseur d’eau qui permettra de réduire sa concentration en calcium et magnésium, principaux responsables des dépôts de calcaire.

Comment régler votre adoucisseur d’eau ?

Avant de régler votre adoucisseur, commencez par déterminer précisément la dureté de votre eau, autrement dit, sa teneur en calcaire ‒ exprimée en degrés français (°f). Vous pourrez trouver cette information sur votre facture d’eau, auprès des services de votre commune ou directement sur le site du gouvernement. Il est également possible de réaliser les mesures soi-même à l’aide d’un kit de test.

Configurez ensuite la dureté de votre eau sur votre adoucisseur à l’aide du panneau de commande. En règle générale, il est conseillé de régler la dureté de sortie entre 8 °f et 15 °f.

Ne surchargez pas votre lave-vaisselle

© Adobe Stock

Chargez les paniers avec méthode et évitez de les surcharger. Pour une vidange optimale, veillez à ce que la vaisselle ne se chevauche pas et que les ustensiles soient correctement placés.

Faut-il rincer la vaisselle avant de la placer dans la machine ?

La réponse est non. Un rinçage manuel entraîne une surconsommation d’eau alors que la plupart des programmes – à l’exception des cycles rapides – effectuent d’ores et déjà une telle étape. En revanche, il est primordial de bien éliminer les restes de nourriture encore présents sur la vaisselle avant de la placer à la machine.

Quelle est la durée de vie d’un lave-vaisselle ?

La grande majorité des lave-vaisselle dispose d’une durée de vie de plus de 10 ans, à condition toutefois de les entretenir régulièrement. D’autres paramètres entrent néanmoins en compte tels que la marque et le modèle. Car tous les appareils ne se valent pas, comme le montrent nos tests en laboratoire. Certains sont en effet plus performants et plus fiables que d’autres.