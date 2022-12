© Alliance - stock.adobe.com Repassage Comment bien entretenir son fer et sa centrale vapeur ?

Pour maintenir les performances de votre fer à repasser et de votre centrale vapeur, il est important de procéder régulièrement à un détartrage, pour éviter que le tartre ne bouche l'appareil ou les trous de la semelle du fer, ce qui pourrait l’endommager voire causer une panne. Un mauvais entretien risque également de laisser des traces blanches sur vos vêtements, et parfois de dégager une mauvaise odeur. Nos conseils.

Eau du robinet ou eau déminéralisée ?

Certains fabricants préconisent d’utiliser un mélange d’eau du robinet et d’eau déminéralisée dans votre fer à repasser, en particulier si l’eau du secteur est dure. Il peut également être conseillé d’utiliser seulement de l’eau déminéralisée. Référez-vous au mode d’emploi du fer.

Quant aux centrales vapeur, la plupart sont conçues pour être utilisées avec de l’eau du robinet et non nécessairement de l’eau déminéralisée. S’il est possible d’utiliser de l’eau du robinet, ne remplissez en revanche jamais votre centrale vapeur avec de l’eau chaude ou de récupération (pluie, sèche-linge à condensation, eau de dégivrage d’un réfrigérateur, congélateur ou climatiseur…). Cela pourrait endommager le fer et le faire vieillir prématurément. Pour maintenir les performances de votre centrale vapeur, il est donc important de procéder régulièrement à un détartrage, selon la fréquence d’utilisation et la dureté de l’eau. Pour détartrer, il suffit de suivre la procédure décrite dans le mode d’emploi de l’appareil. Afin d’évacuer le tartre et les impuretés, la plupart des fabricants préconisent également d’effectuer un rinçage périodique de la cuve de la centrale vapeur, toutes les 10 utilisations par exemple.

Détartrage automatique

© philips.fr

Fréquent sur les fers à repasser, le bouton d'autonettoyage fait également son apparition sur les centrales vapeur, en particulier les modèles dont la vapeur est générée dans le fer. Ce bouton permet de lancer un cycle de nettoyage de quelques minutes après avoir installé le fer sur un support ou un réservoir (fourni ou non). L’appareil va chauffer et expulser le calcaire par les trous de la semelle. Le processus doit être poursuivi jusqu’à ce qu’un signal, sonore ou visuel, indique la fin de la procédure. Attention, il n’est pas rare que les centrales à vapeur équipées d’un tel système se verrouillent si l’opération demandée n’est pas réalisée dans le temps imparti. Avant de réaliser ce nettoyage, référez-vous à la notice qui vous indiquera le processus à suivre et les précautions à prendre pour éviter les accidents (brûlures…).

Détartrage manuel

En l’absence d’indications suffisantes pour bien détartrer votre centrale vapeur, vous pouvez procéder comme suit :

Ajoutez du vinaigre blanc dans de l’eau (environ 1 verre de vinaigre pour 1 l d’eau).

Versez l’eau additionnée de vinaigre dans le réservoir de votre centrale vapeur.

Allumez votre machine et attendez que l’eau soit en ébullition.

Une fois l’eau ainsi chauffée, faites sortir un jet de vapeur puis éteignez la centrale.

Laissez l’eau et le vinaigre reposer dans votre machine quelques heures, voire une nuit.

Videz directement la cuve dans l’évier et rincez-la à plusieurs reprises.

Repassez de vieux chiffons en vidant la cuve pour éliminer tout le tartre de la semelle et pour éviter tout risque de traces sur vos vêtements.

Changer le filtre anticalcaire

Remplacer le filtre anticalcaire de votre centrale vapeur ou de votre fer à repasser ne permet pas d’éviter de détartrer. Le détartrage est seulement moins fréquent puisque l’eau est filtrée en amont. Il est conseillé de changer de cassette anticalcaire selon la fréquence indiquée dans le mode d’emploi ou dès lors que la lumière clignote ou qu’un signal sonore est émis. Attention, certaines centrales bloquent l’émission de vapeur si le filtre anticalcaire est trop usé.

En l’absence d’indication, remplacez-le tous les 3 à 6 mois (dans le cadre d’une utilisation normale). Avant de commander une nouvelle cartouche, il faut rechercher sa référence (elle peut figurer sur le mode d’emploi, sur la plaque signalétique ou tout simplement sur le filtre anticalcaire précédemment utilisé). Les plus grandes marques commercialisent ces accessoires sur leur propre site Internet. Si vous avez opté pour une marque de distributeur, contactez-le directement. Une fois la nouvelle cartouche en votre possession, référez-vous à la notice de votre appareil pour savoir comment la remplacer.

Le bouchon de vidange sur les centrales vapeur

La chaudière possède parfois un bouchon de vidange qui permet d’extraire les particules de tartre qui s’y forment. Un rinçage rapide de la cuve peut alors être facilement réalisé. La chaudière, refroidie, doit être remplie d’eau propre. Remuez doucement l’appareil afin de faciliter le détachement des particules de calcaire des parois internes. Videz ensuite intégralement le ou les réservoirs.

La tige anticalcaire

La tige anticalcaire permet d’empêcher le tartre d’atteindre la chambre de vaporisation du fer. Pour préserver son efficacité, il est conseillé de la nettoyer régulièrement. Les fabricants recommandent le plus souvent de la laisser tremper quelques heures dans du vinaigre blanc.

Le collecteur de calcaire

© boulanger.com

Un collecteur de tartre peut être placé au niveau du bouchon de vidange de la cuve interne (la chaudière) des centrales vapeur. Cet accessoire amovible permet de récolter plus facilement les fines particules de calcaire présentes dans la chaudière. Il suffit pour cela de laisser refroidir l’appareil avant de dévisser le collecteur de tartre et de vidanger la cuve. Un rinçage rapide de la cuve, via le bouchon de vidange, peut être réalisé dans la foulée. Également parfois présent sur les fers à repasser classiques, il permet de collecter le calcaire accumulé dans la chambre de vaporisation et ainsi d'éviter que des particules de calcaire ne ressortent par la semelle du fer durant le repassage.

Nettoyer la semelle du fer

© Tanya Rozhnovskaya - stock.adobe

Pour nettoyer la semelle du fer à repasser, frottez-la avec un chiffon doux lorsqu’elle est encore tiède. Vous pouvez également utiliser un détachant nettoie-fer. Manipulez le fer avec précaution et n’utilisez rien d’autre qu’un chiffon. Autrement, vous risqueriez de faire des rayures et endommager la semelle. Certaines sont d’ailleurs plus fragiles que d’autres. Le choix du chiffon est important : il ne doit pas faire de peluches ni fondre au contact de la semelle. Privilégiez le coton et oubliez les textiles fragiles, y compris de type microfibres.