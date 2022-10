Avant de vous lancer, veillez à bien respecter les consignes d’entretien présentes sur l’étiquette du vêtement. À noter, les fers à repasser sans réglage de température (c’est-à-dire fonctionnant avec une température unique basse) évitent d’avoir à se préoccuper de cette étape.

Si vous avez coupé l’étiquette, faites en fonction de la nature du textile.

La vaporisation désigne l’utilisation de la vapeur. Elle facilite le repassage et en améliore la qualité.

La pulvérisation consiste à projeter de l’eau à la demande, le plus souvent à l’aide d’un bouton dédié : c’est réservé aux textiles épais, quand ils présentent des plis.

Un seul passage du fer ne suffit pas pour obtenir un bon résultat. Un premier passage avec vapeur continue, si le textile l’autorise, doit être complété par un ou deux autres coups de fer, sans vapeur cette fois, pour sécher le tissu. Attention à ne pas trop insister non plus, surtout sur les coutures, sous peine de lustrer le vêtement : un repassage excessif peut en effet aboutir à patiner le textile.

