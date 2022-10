Allumer le fer à repasser et le régler sur basse température (délicat), à adapter en fonction des indications portées sur l’étiquette d’entretien.

Présenter une première bretelle.

La maintenir et la repasser à plat, sans tirer.

Recommencer sur l’autre bretelle.

Présenter le corps en l’enfilant par le bas sur la table de repassage.

Repasser le corps, en démarrant par le haut.

Continuer en tournant la robe autour de la table.

Ranger tout de suite sur un cintre adapté.

