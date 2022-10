Régler le fer à repasser sur température moyenne (à adapter suivant les consignes portées sur l’étiquette d’entretien).

Retourner le jean sur l’envers et présenter la poche de devant.

Repasser.

Renouveler l’opération de l’autre côté.

Présenter la couture intérieure de la jambe.

Repasser la couture.

Renouveler l’opération sur la 2e jambe.

Mettre le jean à l’endroit et positionner la hanche droite en enfilant le haut du pantalon au bout de la table.

Repasser.

Repasser ensuite la ceinture.

Renouveler l’opération sur l’autre hanche.

Présenter l’avant de la première jambe en alignant les coutures. Laisser pendre l’autre jambe.

Repasser l’avant de la première jambe du bas vers le haut, en maintenant le pantalon.

Tourner le jean puis repasser de la même manière l’arrière de la première jambe.

Renouveler l’opération sur la 2e jambe.

Ranger immédiatement sur un cintre.

Nos tests et guides d’achat

Si vous ne savez que choisir entre un fer à repasser classique, peu cher et peu volumineux, et une centrale vapeur imposante et plus chère, consultez nos tests de fers à repasser et de centrales vapeur.