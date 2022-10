Régler le fer à repasser sur température moyenne (sauf si l’étiquette d’entretien donne d’autres consignes).

Mettre la jupe sur l’envers et présenter la poche de devant.

Repasser.

Renouveler l’opération sur les autres poches.

Remettre la jupe à l’endroit et l’enfiler par le haut sur la table. Présenter la ceinture.

Repasser la ceinture.

Enchaîner avec la partie sous la ceinture.

Poursuivre en tournant la jupe autour de la table.

Enfiler la jupe par le bas sur la pointe de la table.

Repasser le bas de la jupe. S’il y a un ourlet, marquer le pli.

Progresser en tournant la jupe autour de la table.​​​​​

Placer sur un cintre.

