Régler le fer à repasser sur température moyenne (sous réserve des indications présentes sur l’étiquette d’entretien).

Positionner le premier empiècement d’épaule de la chemise sur la pointe de la table.

Repasser l’empiècement.

Renouveler l’opération sur l’autre empiècement d’épaule en tournant la chemise.

Présenter et repasser le poignet par l’intérieur.

Présenter à plat le devant de la manche en alignant la couture intérieure.

Repasser le devant de la manche.

Présenter à plat l’arrière de la manche en alignant de nouveau la couture intérieure.

Repasser l’arrière de la manche.

Répéter les étapes 3, 4 et 5 sur l’autre manche.

Présenter à plat le devant gauche du corps.

Repasser le devant du corps, y compris les boutonnières.

Poursuivre en tournant la chemise de façon à présenter à plat le dos gauche du corps.

Repasser.

Continuer en présentant à plat le dos droit du corps.

Repasser.

Poursuivre en présentant à plat le devant droit du corps.

Repasser, en n’oubliant pas les espaces entre les boutons.

Présenter l’intérieur du col sur la pointe de la table.

Repasser le col en une fois.

Placer aussitôt sur un cintre.

