Brancher le fer à repasser sur une température moyenne (sous réserve des mentions sur l’étiquette d’entretien).

Enfiler la jupe par le haut sur la pointe de la table et présenter la ceinture et le haut de la jupe.

Repasser la ceinture.

Repasser le haut en insistant sur les plis.

Poursuivre en tournant la jupe au fur et à mesure.

Enfiler la jupe par le bas sur la table.

Repasser le bas de la jupe.

Aller jusqu’au bord et marquer le pli de l’ourlet.

Progresser en tournant la jupe.

Ranger tout de suite sur un cintre.

