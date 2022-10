Pour dompter le drap-housse, il est indispensable de le plier afin de le ramener à des dimensions raisonnables et de rendre plus simple le repassage.

Allumer le fer à repasser et le régler sur température élevée (max), sauf si l’étiquette d’entretien donne d’autres directives.

Plier le drap-housse dans sa longueur une à deux fois selon sa taille, en emboîtant les coins et en le tendant pour éviter les plis.

Poser le haut du drap sur la table en laissant pendre ce qui dépasse. S’il traîne par terre, placez une panière dessous.

Repasser en commençant par un côté.

Appuyer sur le fer et passer plusieurs fois pour que la chaleur diffuse dans toutes les couches de tissu.

Continuer à repasser en faisant défiler le drap jusqu’en bas.

Replier une première fois le drap-housse.

Puis repasser à nouveau.

Répéter l’opération autant de fois que nécessaire pour aboutir au pliage souhaité.

Nos tests et guides d’achat

Si vous ne savez que choisir entre un fer à repasser classique, peu cher et peu volumineux, et une centrale vapeur imposante et plus chère, consultez nos tests de fers à repasser et de centrales vapeur.