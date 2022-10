Allumer le fer à repasser et le régler sur température moyenne (normal), sauf si l’étiquette d’entretien donne des indications différentes.

Poser la serviette éponge sur la table dans sa largeur, en laissant pendre la partie qui ne tient pas sur la table.

Astuce : si la serviette traîne par terre, une panière évite qu’elle ne se salisse.

Repasser en commençant par un côté.

Ne pas appuyer sur le fer afin de préserver le gonflant du textile.

Continuer de cette façon en faisant glisser la serviette, jusqu’à arriver à l’autre extrémité.

Plier délicatement la serviette éponge en fonction de la taille souhaitée.

