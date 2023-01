© www,peopleimages.com Fer à repasser Comment choisir un fer à repasser ?

Malgré la concurrence des centrales vapeur, les fers à repasser continuent d’équiper près de 6 foyers sur 10. Leurs principaux atouts : coût et simplicité d’utilisation. Mais quels critères prendre en compte pour bien choisir un fer à repasser ?

En résumé Le débit vapeur constitue un atout, mais ce seul critère ne permet pas pour autant d’identifier un bon fer à repasser.

Certains modèles disposent d’une fonction pressing permettant de faciliter le repassage des zones difficiles.

En général, le thermostat des fers est réglable sur 3 points, en fonction du textile à repasser.

Bien que plus confortable, un grand réservoir n’est pas toujours synonyme d’autonomie.

Vérifiez le poids du fer et la longueur du cordon qui peuvent jouer sur le confort d’utilisation.

Il existe des fers à repasser sans fil.

S’il existe des fers à petits prix, autour de 20 €, il faut en revanche compter entre 80 et 120 € pour des modèles plus haut de gamme.

Le débit vapeur

Les fers à repasser sont dotés d’un débit vapeur automatique ou réglable manuellement, à augmenter ou réduire selon les besoins. Mais si le débit vapeur constitue un atout, ce seul critère ne suffit pas pour autant à identifier un bon fer à repasser. Lors de nos tests en laboratoire, nos experts évaluent les performances réelles des fers à repasser. Le débit de vapeur continu mesuré et la qualité de défroissage sont ainsi pris en compte.

La fonction pressing

Certains fers à repasser disposent d’une fonction surplus de vapeur, aussi appelée fonction pressing. Il s’agit d’un bouton, situé sur la poignée du fer, permettant d’augmenter le débit de vapeur pendant quelques secondes. Ce jet de vapeur facilite le repassage des zones difficiles. Ce débit est généralement exprimé en g/min ou g. En l’absence de méthode de mesure clairement définie par une norme, les valeurs annoncées par les fabricants ne sont pas forcément comparables.

Le défroissage vertical

Certains fers à repasser disposent d’une fonction défroissage vertical, qui fonctionne sur le même principe. Elle permet de défroisser des rideaux ou des vêtements directement sur leur cintre. Néanmoins, le défroissage vertical est surtout efficace sur les textiles délicats.

Le spray

Contrairement à la fonction pressing qui diffuse de la vapeur, le spray permet d’envoyer de l’eau froide sur le textile. Bien calibré, il limite le recours à la vapeur et permet de repasser en consommant moins d’électricité. Il doit humidifier légèrement le textile sur une large zone plutôt que mouiller un point localisé.

Le mode éco

Le fonctionnement de ce mode n’est pas toujours très explicite. En règle générale, celui-ci vise à diminuer le débit de vapeur ou la température de la semelle. Grâce à cette option, les fabricants vous promettent de réduire votre consommation d’énergie. Certains n’hésitent d’ailleurs pas à avancer des chiffres, certifiant une réduction jusqu’à 30 % par rapport à une utilisation normale. Pour autant, en réduisant le débit vapeur ou la température de la semelle via le mode éco, le risque est que l’utilisateur mette plus de temps à repasser… annulant par conséquent tous les effets positifs promis.

Cette option apparaît avant tout comme un argument marketing puisqu’il est possible d’ajuster soi-même ces paramètres, notamment en baissant soi-même le thermostat ou le débit de vapeur.

Le thermostat

Si une grande part des centrales vapeur ne disposent pas de réglages, les fers à repasser sont encore majoritairement dotés d’un thermostat classique, c’est-à-dire réglable sur 3 points (•, ••, •••) et Max. C’est à l’utilisateur d’ajuster manuellement le thermostat du fer en fonction des textiles, des plus fragiles aux plus résistants. La température de la semelle sera alors différente selon la position sélectionnée. Attention, un fer mal réglé peut endommager le tissu, en laissant par exemple des traces de brûlures.

Bon à savoir. Pour une séance de repassage efficace, il est conseillé de trier le linge au préalable afin de ne pas avoir à rectifier le réglage à chaque textile. Commencez par les textiles les plus fragiles (température de repassage la plus faible) et terminez par les plus résistants qui tolèrent une température plus élevée.

La semelle

Céramique, Inox, aluminium, émail… Différentes semelles équipent les fers à repasser disponibles sur le marché. Leur nature peut influer à la fois sur le poids de l’appareil, l’efficacité du repassage ou encore sa résistance à l’usure. Toutefois, il reste difficile de faire des généralités et affirmer qu’un type de semelle est meilleur qu’un autre. Seuls nos essais en laboratoire peuvent en dire plus sur la qualité de la semelle.

Les systèmes anticalcaires

L'eau du robinet contenant une certaine quantité de minéraux, l'entartrage progressif de l'appareil est inévitable. Pour retarder l’apparition de tartre, il existe différents systèmes, pour la plupart intégrés à l’appareil.

L’autonettoyage

L’autonettoyage permet de décoller le tartre grâce à un choc thermique. L’eau froide issue du réservoir entre soudainement en contact avec la chambre de vaporisation préalablement chauffée. Les particules de tartre se décollent ainsi de la résistance avant d’être rejetées par les orifices présents sous la semelle du fer.

La tige anticalcaire

La tige anticalcaire permet de récupérer le tartre et de l’empêcher d’atteindre la chambre de vaporisation du fer.

Le collecteur de calcaire

Le collecteur de calcaire n’est pas un système de détartrage en tant que tel. Néanmoins, il permet de collecter le calcaire accumulé dans la chambre de vaporisation en évitant ainsi qu’il ne ressorte par la semelle durant le repassage.

La cassette anticalcaire

Comme le collecteur de calcaire, la cassette anticalcaire ne permet pas de détartrer le fer à repasser. Il s’agit d’un système de filtration de l’eau en amont, permettant de réduire la production de calcaire. Ce système est néanmoins de moins en moins présent sur les fers, remplacé par des systèmes anticalcaires intégrés.

Le système anticalcaire permanent ou intégré

Ce système permet de réduire la formation de calcaire en l’empêchant de se déposer à l’intérieur de la cuve. Il s’agit là d’un système de filtration de l’eau en amont. Son fonctionnement est similaire à celui d’une cassette anticalcaire, à la différence que celui-ci est intégré au fer à repasser et ne se change pas.

Le témoin de nettoyage

Le témoin de nettoyage rappelle à l’utilisateur la nécessité de détartrer ou vider le collecteur de tartre. S’il est fréquent de le trouver sur les centrales vapeur, il est en revanche encore peu répandu sur les fers à repasser classiques.

Le confort d’utilisation

Il est important de tenir compte du confort d’utilisation du fer à repasser avant achat. Prêtez attention à la longueur du cordon entre la prise et le fer, qui conditionnera le rayon d’action, mais aussi au poids du fer : plus il sera léger, moins il sera fatigant à l’usage. Il sera également plus facile à transporter et à ranger.

Les fers à repasser sans fil

Il existe par ailleurs des fers à repasser sans fil. Ces derniers offrent une grande liberté de mouvement. Leur principe ? Ils chauffent et accumulent la chaleur et la vapeur lorsqu’il sont posés sur leur base avant de la restituer lorsqu’ils sont sollicités. Cette technologie impose donc de reposer fréquemment le fer sur son socle. Certains modèles disposent de voyants sur leur base qui indiquent, par exemple, si l’appareil est prêt à utiliser ou s’il doit être rechargé. S’ils ont l’avantage d’être maniables, attention toutefois à l’autonomie d’utilisation et au temps nécessaire pour recharger le fer.

La capacité du réservoir

Une bonne capacité du réservoir permet de ne pas interrompre la séance de repassage trop fréquemment. Mais si l’autonomie dépend bien de la taille du réservoir d’eau, elle varie également en fonction du débit de vapeur ou de la sollicitation de l’utilisateur.

La plupart des fers disposent d’un réservoir d’une capacité allant de 200 à 300 ml. Certains fabricants mettent néanmoins en avant une capacité plus importante, pouvant contenir jusqu’à 500 ml d’eau. Mais attention, nos mesures effectuées en laboratoire montrent que la capacité des réservoirs peut parfois différer de celle annoncée.

Le système antigoutte

Présent sur certains fers, ce système consiste en une valve qui obture l'arrivée d'eau quand la température de la semelle n'est pas suffisante pour produire de la vapeur. Lors du repassage, ce type de fuite peut entraîner des coulures d’eau sur le linge.

La sécurité

Les fers à repasser les plus haut de gamme disposent d’une sécurité de mise en veille ou d’arrêt automatique. Ce système permet à l’appareil de se mettre en pause ou de s’arrêter automatiquement après quelques minutes de non-utilisation. Il vise ainsi à limiter les accidents et toute consommation électrique inutile.

Les fers sans fil peuvent également être verrouillés sur leur base pour éviter les chutes ou encore faciliter transport et rangement.

Le confort d’utilisation, la facilité d’emploi et le risque de brûlures des fers à repasser font partie des critères d’évaluation de nos experts. Ces derniers évaluent ainsi la maniabilité du cordon, le remplissage du réservoir, la visibilité du niveau d’eau, la manipulation du thermostat et des boutons ou encore la glisse de la semelle. Retrouvez l’ensemble des résultats des fers à repasser testés en laboratoire dans notre test comparatif.

Combien coûte un fer à repasser ?

Que ce soit en ligne ou en magasin, on trouve des fers à repasser à tous les prix. Tout dépend de la marque et des options intégrées à l’appareil.

Les prix des fers à repasser d’entrée de gamme démarrent généralement à une vingtaine d’euros, mais il est possible d’en trouver dès 10 € chez les marques distributeurs (SilverCrest de Lidl, Far de Conforama, Proline de Darty…).

Pour un fer à repasser haut de gamme, il faut en revanche prévoir un budget de 70 à 100 €, voire au-delà. En France, deux marques se disputent le leadership : la marque française Calor et la marque néerlandaise Philips. Des outsiders comme Braun ou Rowenta tentent de bousculer cette hégémonie quand d’autres marques, comme Bosch, Astoria ou Domena, ont partiellement ou totalement jeté l’éponge au point de se retirer de ce segment de produits.

À noter que nos essais en laboratoire montrent que les fers les plus chers ne sont pas forcément les meilleurs.



Les fers à repasser sont-ils fiables ?

Si les fers à repasser sont particulièrement sensibles aux problèmes d’entartrage, la plupart des modèles sont généralement fiables, bien que toutes les marques ne se valent pas.

En outre, la fiabilité n’est pas une question de prix, comme le prouve nos tests comparatifs effectués en laboratoire. Chaque année, nos experts indépendants testent un large panel de fers à repasser, qu’il s’agisse de modèles d’entrée de gamme ou de produits à plus de 100 €. Pour chaque référence, un test d’endurance visant à simuler 252 h de fonctionnement, soit l’équivalent de 5 ans d’utilisation à raison de 1 h de repassage par jour, est effectué. Un moyen efficace pour apprécier le vieillissement du fer et lutter contre l’obsolescence programmée. Les résultats sont à retrouver dans notre test comparatif de fers à repasser, réservé à nos abonnés.

Quelle table à repasser choisir ?

Mieux vaut privilégier une planche en métal ajouré qui permettra de laisser passer la vapeur. La qualité de la housse et du molleton qui l’accompagne est également très importante : pour éviter les plis, privilégiez le coton. Prenez également en compte les caractéristiques suivantes :

le réglage de la hauteur ;

la stabilité de la table ;

la présence d’un repose-fer.



Il existe différentes tailles de planche à repasser. Si le choix n’est pas toujours étendu en rayon – faute de place – il est en revanche aisé de trouver des tables à repasser de toutes dimensions sur les sites de e-commerce.

Moins de 100 cm

Il s’agit de modèles peu encombrants. En général, ceux-ci ne disposent pas de pieds. Ils sont à poser sur un meuble ou une table. Ils sont particulièrement adaptés aux petits espaces et au dépannage.

Standard

Les modèles de tables à repasser classiques mesurent entre 100 et 120 cm. Pour plus de confort, privilégiez une largeur d’au moins 40 cm.

XL

Si vous repassez régulièrement et en particulier du linge de maison (nappes, draps ou housses de couette…), mieux vaut miser sur une table à repasser plus imposante qui se révèlera plus confortable. Les tables à repasser XL mesurent en général plus de 120 cm de long et 50 cm de large. Elles sont néanmoins inévitablement plus encombrantes. Pensez donc à bien vérifier les mesures du modèle une fois plié.

Faut-il opter pour une centrale vapeur ?

Les centrales vapeur sont réputées plus efficaces, notamment sur les textiles difficiles à défroisser (lin, coton épais, certains tissus mixtes…), mais la différence avec un bon fer à repasser n’est pas toujours flagrante. Parmi les principaux atouts des fers classiques, leur rapidité de mise en route, leur simplicité d’utilisation mais aussi, leur prix ! Si le repassage reste pour vous une tâche très occasionnelle, un fer classique est donc suffisant.

Centrale à vapeur Fer à repasser Avantages • Efficacité sur les textiles difficiles

• Maniabilité

• Réservoir amovible (selon les modèles)

• Autonomie importante

• Entartrage limité du fer

• Réglage de la centrale • Maniabilité

• Prix

• Encombrement

• Rapidité de mise en route Inconvénients • Prix

• Encombrement

• Temps de mise en route (selon les modèles) • Efficacité moindre selon les textiles

• Poids du fer