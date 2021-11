Fers à repasser Le protocole

Chaque année, « Que Choisir » teste une large sélection de fers à repasser. Nous choisissons aussi bien des modèles d’entrée de gamme que des produits à plus de 100 €. Chaque référence est achetée anonymement dans le commerce et testée dans un laboratoire indépendant selon un protocole strict. Nous évaluons la performance de chacun, mais aussi leur facilité d’utilisation. En parallèle, un essai d’endurance simule 5 années d’utilisation. De quoi apprécier le vieillissement de chaque fer et lutter ainsi contre l’obsolescence programmée. Découvrez les coulisses de notre test comparatif.



Performances

Si le débit de vapeur est un atout, ce seul critère ne suffit pas pour autant à identifier un bon fer à repasser. Nous essais ont pour objectif d’évaluer la performance de chaque produit sur différents textiles en nous plaçant dans des conditions réelles d’utilisation.

Débit de vapeur continu mesuré. Sur la base de la norme européenne 60311, nous mesurons le débit de vapeur sur deux positions du thermostat : « ●● » et « Max ». Lorsque le fer dispose d’un système de réglage du débit, celui-ci est positionné au maximum. Une fois le fer préchauffé, nous réalisons 45 allers-retours sur une distance de 50 cm durant 3 minutes. Le débit de vapeur est calculé à partir de la différence de poids du fer entre le début et la fin de la manipulation, ramené sur 1 minute de fonctionnement.

Qualité de défroissage. Plusieurs échantillons de textiles différents sont froissés selon une méthode reproductible. Chacun est repassé avec un fer préalablement installé sur le banc de repassage, lesté d’une masse équivalente au poids du bras humain et réglé en fonction de la nature du textile (température de la semelle, débit de vapeur…).

Nous observons une phase de repos permettant au textile de sécher avant d’évaluer le résultat. Un panel d’experts apprécie le défroissage de chaque échantillon en le comparant à une référence (norme AATCC).

Endurance et entartrage

Particulièrement sensibles aux problèmes d’entartrage, les fers à repasser sont soumis à un essai d’endurance très sélectif. Chaque appareil est réglé en position Maximum (thermostat et débit de vapeur) et alimenté avec une eau du robinet « moyennement calcaire » (dureté de 25 °f, selon la norme IEC 60734-C2, Ed 3).

Durant 252 heures, sont enchaînées des phases de remplissage, préchauffage, repassage, repos sur le talon, vidange et refroidissement. Le débit de vapeur est contrôlé toutes les 12 heures, ce qui nous permet de détecter l’entartrage d’un appareil (débit de vapeur inférieur à 5 g/min) ou toute défaillance technique.

Résistance aux rayures

À la longue, la semelle des fers peut s’altérer. Il sera alors nécessaire de la nettoyer énergiquement, d’où l’intérêt de choisir une semelle résistante. Tampon Jex, tampon Jex humidifié, Scotch Brite, trois types d’abrasifs sont progressivement utilisés afin d’évaluer l’endurance de chaque semelle. Une note de "2 carrés" (peu résistante) à "3 étoiles" (très résistante) découle de cet essai.

Utilisation

Appréciée par un jury d’experts, la facilité d’emploi se décompose en plusieurs critères : maniabilité du cordon, lisibilité du niveau d’eau, remplissage du réservoir et préchauffage, manipulation des boutons et sélecteurs, maniabilité, glisse de la semelle, possibilités de brûlure, détartrage et entretien, rangement et manuel d’utilisation.

