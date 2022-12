© Alliance - stock.adobe.com Centrale vapeur Comment choisir une centrale vapeur

Les centrales vapeur ont de plus en plus la cote. Réputées plus rapides et efficaces que les fers à repasser traditionnels, elles sont néanmoins aussi plus chères et imposantes. Comment choisir une centrale vapeur adaptée à ses besoins ? Faut-il privilégier un modèle à réservoir sous pression ou une centrale à autonomie illimitée pour repasser son linge ?

En résumé Une centrale vapeur sera adaptée si vous repassez en grande quantité.

Il existe plusieurs types de centrales vapeur : certaines sont dites à autonomie limitée (ou sous pression), d’autres à autonomie illimitée.

Les centrales disposent soit d’un thermostat réglable manuellement, soit de programmes prédéfinis, quand d’autres n’ont pas de thermostat à ajuster.

S’il est possible de trouver des modèles d’entrée de gamme à une centaine d’euros, les prix peuvent rapidement grimper.

Grace à leur réservoir séparé, le poids du fer est réduit et leur entartrage limité.

Alors que certaines centrales ne mettent que quelques secondes pour démarrer, d’autres peuvent prendre plus de 10 minutes.

Les centrales disposent généralement d’une fonction surplus de vapeur, aussi appelée fonction pressing.

La plupart des centrales vapeur peuvent être utilisées avec de l’eau du robinet.

Fer à repasser ou centrale vapeur ?

Centrales vapeur ou fers à repasser, leur objectif est le même : débarrasser votre linge des plis. Néanmoins, les centrales vapeur sont réputées plus efficaces et permettent de repasser en un temps record. C’est d’ailleurs l’argument principal des vendeurs. Mais même si ces dernières permettent de gagner du temps, la différence avec un bon fer à repasser n'est pas toujours flagrante.

Sur les textiles réputés difficiles à défroisser (lin, coton épais, certains tissus mixtes…), les centrales vapeur sont toutefois un atout certain. Elles ont aussi d'autres avantages : avec leur réservoir séparé, elles réduisent notamment le poids du fer et limitent l'entartrage.

En revanche, elles sont vite imposantes et prennent plus de place dans les placards et sur la table à repasser. Elles demandent également plus de temps qu’un fer classique pour être opérationnelles, là où ces derniers sont prêts à l’emploi plus rapidement et plus simples à manipuler. Et surtout, moins chers !

Centrale à vapeur Fer à repasser Avantages • Efficacité sur les textiles difficiles

• Maniabilité

• Réservoir amovible (selon les modèles)

• Autonomie importante

• Entartrage limité du fer

• Réglage de la centrale • Maniabilité

• Prix

• Encombrement

• Rapidité de mise en route Inconvénients • Prix

• Encombrement

• Temps de mise en route (selon les modèles) • Efficacité moindre selon les textiles

• Poids du fer

Si vous repassez beaucoup et en grande quantité, mieux vaut vous tourner vers une centrale vapeur. En revanche, si le repassage reste une tâche très occasionnelle, un fer classique est suffisant.

À noter que l’un et l’autre ne sont pas incompatibles. À l'usage, celles et ceux qui ont craqué pour une centrale n'ont bien souvent pas pour autant jeté leur fer à repasser. Ils utilisent la première pour les longues séances de repassage et le second pour les dépannages.

Quid des défroisseurs vapeur ? © quechoisir.org Le marché des défroisseurs vapeur se divise en deux catégories : les défroisseurs verticaux et les défroisseurs à main. Un défroisseur vertical ou « valet » est composé d’une base à poser à même le sol et d’un support, généralement télescopique, qui permet de pendre son vêtement. La tête par laquelle la vapeur sort est reliée à la base par un flexible vapeur. Un défroisseur à main est plus compact et propice aux déplacements. Son système de chauffe et son réservoir sont directement intégrés dans la tête. Les défroisseurs vapeur sont des appareils d’appoint. Ils servent à défroisser au dernier moment un textile facilement repassable (synthétique ou coton dit « repassage facile » ou « sans repassage ») ou une partie de vêtement (habit déjà repassé qui se serait froissé à certains endroits après un passage dans l’armoire ou dans la valise…). Les défroisseurs sont bien adaptés à un défroissage à la verticale du fait de la forme de leur poignée et de leur tête. En revanche, ils sont moins bien adaptés à un défroissage à plat, certains ne fonctionnant tout simplement pas à l’horizontale. À noter que leur tête n’est pas forcément une semelle au sens où elle ne chauffe pas comme celle d’un fer. La forme des têtes est encore assez disparate entre les différents modèles. © quechoisir.org Des formes de tête très différentes selon les défroisseurs. Globalement, un défroisseur vient en complément d’une centrale vapeur ou d’un fer à vapeur mais ne les remplacera pas totalement. Pour toute personne qui souhaite s’équiper d’un seul et unique appareil, nous recommandons l’achat d’une centrale à vapeur, voire d’un bon fer vapeur, plutôt que d’un défroisseur.

Centrale vapeur à autonomie illimitée ou sous pression ?

Il existe 3 types de centrales vapeur :

les centrales à autonomie illimitée avec chaudière dans la base ;

les centrales à autonomie illimitée avec production de vapeur dans le fer ;

les centrales à autonomie limitée (ou « sous pression »).

La centrale vapeur dite « à autonomie illimitée » est composée d’un réservoir raccordé à une petite cuve sous pression. Le préchauffage est alors plus rapide et le fer est prêt à l’usage plus vite. Sur certaines centrales vapeur, le réservoir est amovible, il est alors aisément remplissable à tout moment avec de l’eau du robinet. Contrairement à la centrale vapeur sous pression, il n’est donc pas nécessaire d’attendre que la cuve refroidisse. Attention toutefois à prendre en compte la taille de l’orifice de remplissage : plus il sera étroit, plus il sera compliqué à remplir.

Avantages et inconvénients des 3 types de centrales vapeur

Centrales vapeur à autonomie illimitée avec chaudière dans la base Centrales vapeur à autonomie illimitée avec production de vapeur dans le fer Centrales vapeur à autonomie limitée ou centrale vapeur sous pression Avantages • Remplissage du réservoir possible à tout moment

• Rapidité de la mise en route

• Émission de vapeur instantanée • Prix

• Remplissage du réservoir possible à tout moment

• Rapidité de la mise en route

• Le cordon reste froid • Prix

• Émission de vapeur instantanée

• Pas de bruit de pompe Inconvénients • Prix

• Le cordon peut chauffer • Délai possible de l’émission de vapeur

• Cycle de nettoyage parfois obligatoire et fréquent • Temps de mise en route long

• Autonomie limitée

• Réservoir non remplissable en cours d’utilisation

Centrale vapeur à autonomie illimitée avec chaudière dans la base

L’eau du réservoir est dirigée par le biais d’une pompe dans la cuve située dans la base. Celle-ci est ensuite chauffée et montée sous pression. La vapeur ainsi obtenue est alors envoyée vers le fer grâce au cordon.

Centrale vapeur à autonomie illimitée avec production de vapeur dans le fer

© philips.fr

Comme les modèles avec chaudière dans la base, ces centrales disposent d’une autonomie illimitée. En revanche, la chaudière est située dans le fer et non dans la base. Plus compacte, elle alourdit le fer et peut être plus sujette aux problèmes d’entartrage. L’émission de vapeur peut aussi être moins instantanée et un délai est parfois perceptible entre le moment où la vapeur est demandée et le moment où elle sort réellement de la semelle. En revanche, ces centrales sont généralement moins chères que celles équipées d’une chaudière dans la base et le cordon reliant les deux parties reste froid (seule de l’eau froide y circule, et non de la vapeur).

Centrale vapeur à autonomie limitée ou centrale vapeur sous pression

© x-default - stock.adobe.com

Cette centrale vapeur fonctionne avec une cuve sous pression. Son fonctionnement est relativement simple. Il suffit de remplir la cuve d’eau et de visser le bouchon. Une fois la cuve fermée, l’eau chauffe et alimente ensuite le fer jusqu’à épuisement. Le réservoir étant sous pression, il est impossible de le remplir en cours d’utilisation, il est donc nécessaire d’éteindre la centrale et d’attendre son refroidissement afin d’éviter tout risque de brûlure. Raison pour laquelle son autonomie est dite « limitée ».

La chaudière sous pression peut par ailleurs nécessiter jusqu’à 10 minutes pour être fonctionnelle, un temps de démarrage plus long que les centrales vapeur à autonomie illimitée. Elle requiert également un entretien régulier : il est ainsi conseillé de bien rincer le réservoir après utilisation, à l’eau claire, afin de limiter la formation de calcaire.

Désormais, il s’agit principalement d’appareils d’entrée de gamme.

Le choix du thermostat sur une centrale vapeur

C’est désormais l’un des critères d’achat les plus importants. Si certains modèles se règlent manuellement, d’autres sont plus automatiques. Il est ainsi possible de trouver des centrales vapeur :

sans thermostat ;

réglables sur 3 points via un thermostat traditionnel ;

disposant de plusieurs programmes.

Les centrales vapeur sans thermostat

Ces centrales se distinguent par leur facilité d’utilisation. Leur principal atout est l’absence de réglages, permettant de repasser tous types de vêtements sans avoir à changer de température. Il devient donc inutile de trier son linge en amont du repassage, fonction de la température acceptée par le textile.

S’il peut être appréciable de n’avoir rien à régler, certains modèles peuvent toutefois vite montrer leurs limites. Face à des tissus épais nécessitant de la chaleur, ces centrales, dont la température de la semelle est fixe et pas trop élevée, sont en effet un peu faibles. Elles sont adaptées aux personnes privilégiant la simplicité.

Les centrales vapeur avec thermostat traditionnel

Ces centrales disposent d’un thermostat classique, c’est-à-dire réglable sur 3 points (•, ••, •••) et Max pour repasser tous types de tissus, des plus fragiles aux plus épais. C’est à l’utilisateur d’ajuster manuellement le thermostat. La température de la semelle sera alors différente selon la position sélectionnée. Mais attention, si elles sont généralement faciles d’utilisation, une centrale mal réglée peut endommager le tissu, en laissant par exemple des traces de brûlures.

Si vous optez pour ce type de centrale vapeur, il est conseillé de trier le linge avant votre séance de repassage. Commencez par les textiles les plus fragiles et terminez par les plus résistants qui tolèrent une température plus élevée.

Les centrales vapeur avec programmes

L’utilisateur pourra sélectionner un programme géré par la centrale en fonction de la nature des textiles, sans passer par un réglage manuel du thermostat et du débit de vapeur. 3 à 5 programmes sont généralement proposés, associant une température de semelle à un débit de vapeur spécifique. Ces centrales sont particulièrement recommandées aux personnes qui souhaitent un résultat adapté sans trop de contraintes de réglage.

Comme pour les centrales vapeur disposant d’un thermostat classique, il est préférable de trier votre linge au préalable. Cela vous permettra de ne pas changer constamment de programme et ainsi ne pas perdre de temps lors de votre séance de repassage.

Les caractéristiques à prendre en compte

Le débit de vapeur

© philips.fr

Il peut être soit automatique, soit réglable manuellement. Sur les centrales sans thermostat, le débit de vapeur est automatique et fixe, même si un mode éco permet de l’atténuer.

Tout comme les fers à repasser, les centrales disposent généralement d’une fonction « surplus de vapeur », aussi appelée « fonction pressing ». Situé sur la poignée du fer, un bouton permet d’augmenter le débit de vapeur pendant quelques secondes. Ce jet de vapeur facilite le repassage des zones difficiles.

Sur le même principe, le défroissage vertical permet de défroisser des vêtements directement sur leur cintre ou des rideaux, mais il est surtout efficace sur les textiles délicats.

La capacité du réservoir

© calor.fr

L’autonomie de la centrale dépend de la taille du réservoir d’eau, mais également du débit de vapeur. Une bonne capacité du réservoir permet de ne pas interrompre le repassage trop fréquemment. Un élément non négligeable en ce qui concerne les centrales à réservoir sous pression qui nécessitent d’être éteintes et d’avoir refroidi pour pouvoir être à nouveau remplies. Dans ce cas, mieux vaut choisir un modèle muni d’un réservoir de grande capacité. Il en existe de 500 ml à 1,5 l.

En revanche, ce critère est de moindre importance si vous optez pour une centrale vapeur munie d’un double réservoir ou dite « à autonomie illimitée ». Contrairement aux centrales à réservoir sous pression, ces modèles peuvent en effet être remplis à tout moment.

À noter que certaines centrales vapeur disposent d’un réservoir amovible. Cette caractéristique facilite grandement son remplissage. Une bonne visibilité du niveau d’eau peut enfin s’avérer très utile. Ces deux critères sont pris en compte par nos experts lors de nos tests de centrales vapeur en laboratoire.

Bon à savoir. La plupart des centrales vapeur peuvent être utilisées avec de l’eau du robinet et non nécessairement avec de l’eau déminéralisée.

Le temps de chauffe

Les centrales vapeur nécessitent un temps de mise en route avant d’être utilisables. Ce délai correspond à la préparation de la vapeur et à la montée en température de la semelle. Alors que certaines ne mettent que quelques dizaines de secondes pour démarrer, d’autres peuvent prendre plus de 10 minutes, à l’image des centrales vapeur avec chaudière sous pression.

Le confort d’utilisation

Le repassage peut rapidement devenir une corvée. Pour vous faciliter la tâche, mieux vaut donc choisir une centrale vapeur maniable et facile d’utilisation. À commencer par le fer : plus il sera léger, moins il sera fatigant à l’usage. Il est par ailleurs important de tenir compte de la longueur des cordons, à savoir du cordon électrique (selon la distance entre la prise et la position de la centrale) et du cordon vapeur (en fonction des dimensions de la table à repasser). Un cordon long offre un plus grand rayon d’action. Pensez également à prendre en compte le poids total de la centrale, en particulier si vous déplacez régulièrement l’appareil. Plus il sera léger, plus il sera facile à transporter. Enfin, prêtez attention à son encombrement : trop volumineux, il sera moins aisé à ranger.

La sécurité

Certaines centrales vapeur disposent d’une sécurité de mise en veille ou d’arrêt automatique. Ce système permet à l’appareil de se mettre en pause ou de s’arrêter automatiquement après quelques minutes de non-utilisation. Il vise ainsi à limiter les accidents et toute consommation électrique inutile. Sur certaines centrales vapeur, le fer peut également être verrouillé à la base pour éviter les chutes ou encore faciliter transport et rangement.

Bon à savoir. Dans notre test comparatif de centrales vapeur, nos experts testent la sécurité des appareils en évaluant notamment les risques de brûlures.

La semelle du fer

© Proxima Studio - stock.adobe.com

Différentes semelles sont disponibles sur le marché : céramique, Inox, aluminium, émail… La nature de la semelle peut influer à la fois sur le poids de l’appareil, sur l’efficacité du repassage et sur sa résistance à l’usure. Toutefois, difficile de faire des généralités, seuls les essais en laboratoire peuvent en dire plus sur la qualité de la semelle.

Le témoin de nettoyage

L’appareil peut alerter l’utilisateur, au moyen d’un signal sonore ou visuel, de la nécessité d’entretenir sa centrale vapeur. L’entretien est à réaliser conformément aux instructions figurant dans le mode d’emploi via l’un des systèmes anticalcaire (voir ci-dessous). Attention, la réinitialisation de ce témoin n’est pas toujours automatique : il est parfois demandé à l’utilisateur d’appuyer sur un bouton spécifique pour indiquer que l’entretien a bien été réalisé (et désactiver ainsi ce signal).

Combien coûte une centrale vapeur ?

Les prix des centrales vapeur sont très variables. Les modèles d’entrée de gamme coûtent moins de 100 €. Les prix peuvent toutefois monter jusqu’à 500 €. En moyenne, il faut compter :

de 70 € à 300 € pour une centrale vapeur à autonomie limitée (ou sous pression) ;

de 70 € à 500 € pour une centrale à autonomie illimitée ;

de 600 € à plus de 1 000 € pour un centre de repassage avec table à repasser.

Repasser en toute sécurité

Lorsqu’elle est en marche, une centrale vapeur peut vite devenir dangereuse. Il est donc indispensable de respecter quelques consignes de sécurité afin de se prémunir des risques de brûlures.

Le choix de la semelle

Avant d’acheter une centrale vapeur, observez bien la semelle du fer. Selon sa forme, son épaisseur ou son matériau, elle peut se révéler plus ou moins dangereuse. Dans ce cadre, lors de nos tests comparatifs en laboratoire, nos experts évaluent le risque de brûlures. N’hésitez pas à vous y référer avant tout achat.

Un espace calme et dégagé

Installez votre centrale vapeur dans un espace calme et suffisamment dégagé. Évitez les espaces trop étriqués qui pourraient engendrer des accidents. S’il y a des enfants en bas âge autour de vous, éloignez-les. Ne laissez jamais un enfant seul à proximité, même si la centrale est débranchée. Les risques sont en effet multiples : brûlures, chutes, doigts pincés…

La manipulation du fer

Lorsque la centrale est branchée, ne laissez jamais votre fer à plat. Reposez-le systématiquement sur sa base ou posez-le sur le talon, à la verticale, sur la table à repasser. Prenez garde à la vapeur qui sort du fer. Avant de ranger ou déplacer votre appareil, assurez-vous que la semelle du fer ne soit plus chaude. Laissez-la refroidir au moins 15 minutes avant toute manipulation. Attention également au cordon vapeur qui peut, lui aussi, être chaud.

Le branchement

Lorsque vous repassez, évitez de brancher votre centrale sur une multiprise. Vérifiez également le cordon pour limiter les risques de chute.

© philips.fr

Une centrale vapeur peut vite devenir encombrante. Aussi, mieux vaut prévoir un endroit adapté afin de la ranger. Mais avant de faire place nette, il est important de respecter quelques étapes.

Laisser l’appareil refroidir

Avant d’être rangée, la centrale vapeur doit avoir complètement refroidi. Pensez donc à prendre en compte la durée de refroidissement lors de l’achat afin de l’adapter au mieux à vos habitudes.

Vider la centrale

Il est également important de vider votre centrale vapeur après chaque utilisation. Un réservoir amovible est plus pratique sur ce point. Attention, sur les centrales à autonomie illimitée, vider le réservoir ne signifie pas que la cuve est vide. Ces centrales disposent de deux réservoirs : celui que l’on remplit (sous pression atmosphérique) et celui qui chauffe l’eau (la chaudière).

Choisir un appareil pas trop lourd

Une centrale vapeur peut peser jusqu’à 10 kg. Si vous devez déplacer la machine, choisissez la moins lourde. Attention, privilégiez un appareil disposant d’un système de verrouillage du fer sur sa base performant. Il est parfois possible de transporter l’appareil par le biais de la poignée du fer, une fois qu’il est verrouillé sur sa base.

Quelle table à repasser choisir avec sa centrale ?

© sebra - stock.adobe.com

Centrale sans table à repasser

Si vous possédez une planche à repasser en bois, il est préférable d’en changer : la vapeur risque de faire gonfler le bois de la planche. Privilégiez une planche en métal ajouré afin de la laisser passer.

Pour bien choisir votre table à repasser, prenez également en compte les caractéristiques classiques telles que :

le réglage de la hauteur ;

la stabilité de la table ;

la présence d’un repose-fer ou d’un repose-centrale, plus large.

Centrale avec table à repasser

Ces appareils tout en un réunissent une table à repasser soufflante aspirante (parfois même chauffante) et une centrale vapeur. Si ces centres de repassage offrent une grande praticité à l’usage, elles sont en revanche très chères à l’achat. Pour acquérir un centre de repassage, comptez entre 600 et 1 500 €.