Centrales vapeur

Les essais de performances ont pour but d’évaluer l’efficacité de repassage. Nous mesurons par exemple le débit de vapeur sur la base de la norme européenne 60311 ainsi que l’efficacité de défroissage sur différents types de textiles.

Débit de vapeur continu mesuré. Il est mesuré dans l’air pour deux réglages différents du thermostat : position « ●● » et position « Max ». Cet essai est réalisé à partir d’un fer chaud, réglé sur un débit de vapeur maximum. Durant 8 minutes, la vapeur est activée 5 secondes toutes les 20 secondes. Le débit de vapeur est calculé selon le principe de différence de poids entre le début et la fin de l’essai.

Qualité de défroissage. Chaque fer est préalablement installé sur un banc d’essai et lesté d’une masse équivalente au poids du bras humain. Plusieurs bandes de textiles différents, préalablement froissées, sont successivement repassées en utilisant les réglages appropriés à la nature du textile. Après repos, un panel d’experts évalue chaque bande de textile en la comparant à des échantillons de référence (norme AATCC).

Des essais d’endurance sont également réalisés pour détecter les défaillances potentielles et notamment l’entartrage, principale cause de panne.

Nous faisons fonctionner l’appareil durant 252 heures suivant un cycle composé de phases de vaporisation, repos et refroidissement.

Ces essais sont réalisés avec le thermostat réglé en position « Max » et le débit de vapeur réglé au maximum. L’eau utilisée pour ce test est une eau du robinet « moyennement calcaire » (maintenue à une dureté de 25 °f par addition ou dilution, selon la norme IEC 60734-C2, Ed 3).

Le débit de vapeur est mesuré toutes les 12 heures. Le produit est considéré comme défaillant en cas de panne ou d’entartrage excessif (débit de vapeur inférieur à 20 g/min).

La semelle des fers est soumise successivement à trois types de surfaces abrasives : tampon Jex, tampon Jex humidifié, Scotch Brite. L’état de la semelle est apprécié par un expert qui lui attribue une note : de "2 carrés" (peu résistante) à "3 étoiles" (très résistante).

La facilité d’utilisation est évaluée par un panel d’experts. De nombreux critères sont pris en compte et regroupés en dix catégories : cordons, visibilité du niveau d’eau, remplissage et préchauffage, manipulation des commandes, maniabilité du fer, glisse, risques de brûlure, entretien, facilité de rangement et mode d’emploi.

Si vous avez besoin d’acheter une centrale vapeur, sachez que nos tests comparatifs sont mis à jour régulièrement. Vous pouvez également consulter notre guide d’achat pour vous aider à déterminer l’appareil le plus adapté à vos besoins. N’hésitez pas à consulter nos conseils d’utilisation pour tirer le meilleur profit de votre produit.

Fonctionnement du service de comparaison

Les produits et services sont classés selon les résultats obtenus lors de nos tests à partir d’un protocole établi par nos experts. Les résultats sont publiés selon un classement basé sur les qualités intrinsèques des produits et sur celles des prestations de service, sans aucune autre considération. Nous achetons de façon anonyme tous les produits que nous testons, nous n’avons aucun lien avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs des produits et services testés, à l’exception des autorisations données par Bureau Veritas Certification conformément aux règles de La Note Que Choisir. Notre classement est totalement indépendant, aucune relation commerciale avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs ne peut avoir d’impact sur ce dernier. Les prix indiqués et les informations sur la disponibilité des produits mentionnés sur notre site sont fournis à titre indicatif et sont actualisés tous les jours. L’offre de produits et services étant pléthorique, nous ne prétendons pas pouvoir tester l’exhaustivité d’un marché. Nous sélectionnons les produits et services les plus représentatifs d’un segment de marché.