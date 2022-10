Allumer le fer à repasser et réglez-le sur température élevée (max), sous réserve des indications de l’étiquette d’entretien.

Poser le haut de la taie d’oreiller sur la table.

Repasser d’un coin à l’autre.

Continuer en faisant défiler la taie sur la table.

Plier une première fois la taie d’oreiller.

Puis repasser à nouveau.

Répéter autant de fois que nécessaire pour aboutir au pliage souhaité.

Nos tests et guides d’achat

Si vous ne savez que choisir entre un fer à repasser classique, peu cher et peu volumineux, et une centrale vapeur imposante et plus chère, consultez nos tests de fers à repasser et de centrales vapeur.