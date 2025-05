Dans le dernier numéro de Savoie Conso, l’un des représentants de l’UFC-Que Choisir de Chambéry signe une chronique corrosive. Sous le titre « Méfions-nous de Mondelez », l’auteur attaque : « Ce qu’on croit acheter est bien souvent assez différent de ce qu’on achète. » Et de donner un exemple. « Prenez les gâteaux Pépito de Lu, très prisés des enfants, écrit-il. Une boîte vraiment sympa, bien mise en avant par un packaging astucieux. Si on regarde la face avant, on découvre des mentions plutôt rassurantes : sans conservateur ni colorant, fabriqué en France avec un double logo bleu-blanc-rouge […]. Et puis Lu est une marque sympathique, de tout temps française. Tout est pour le mieux. » C’est là que le ton change ! « Sauf que Lu a été revendu depuis longtemps par Danone (soucieuse de son image alimentation-santé) à Mondelez [Kraft Foods à l’époque], multinationale [américaine] dont la boussole est strictement financière. » Le militant embraye sur la composition : « Si vous décryptez le tableau nutritionnel […], vous découvrirez qu’une portion de 100 g, soit trois gâteaux individuels […], fournit un quart de la référence pour l’énergie, un tiers pour les graisses et les sucres, plus de la ­moitié pour les acides gras saturés. » Au total, on compte « 18 ingrédients différents, ce qui caractérise les produits ultratransformés ». Et en consultant l’application Quelproduit de l’UFC-Que Choisir, le rédacteur de l’article constate « sept additifs dont trois peu recommandables ». Sa conclusion en forme d’interrogation… qui induit la réponse : « Avez-vous toujours envie de mettre ce Pépito si sympathique dans le cartable de votre enfant ? »

