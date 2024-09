Abandon du Nutri-Score par Danone, Bjorg, Krisprolls

L’actualité donne parfois lieu à de curieuses coïncidences : alors que Santé Publique France vient d’alerter sur la progression de l’obésité (1) et qu’une étude du Lancet (2) pointe les maladies liées à la consommation d’aliments mal notés par le Nutri-Score, voilà que Danone annonce l’abandon de cet indicateur pour certains produits ! Cette dernière nouvelle a de quoi déconcerter : l’entreprise se positionne en effet de longue date « en faveur de la nutrition » , elle a demandé et obtenu le titre de société à mission notamment pour ses objectifs nutritionnels (3) et elle figurait parmi les premières à adopter le Nutri-Score en 2017. Comment Danone, qui il y a seulement 4 ans appelait même à rendre le Nutri-Score obligatoire (4), peut-il si soudainement aller à rebours des efforts communs pour une amélioration de l’alimentation, en contradiction flagrante avec ses propres statuts visant à développer « des produits plus sains » et à « aider les consommateurs à faire les meilleurs choix » (5) ?

Passons sur les arguments pseudo-nutritionnels de Danone selon lesquels le nouveau Nutri-Score apporterait « une vision erronée de la qualité nutritionnelle des produits laitiers à boire ». S’il est pour le moins étonnant qu’un industriel se permette de donner des leçons de nutrition aux spécialistes les plus éminents des 7 pays européens ayant adopté ce score, la véritable raison de ce revirement apparaît clairement lorsqu’on examine les valeurs nutritionnelles des produits concernés. Prenons Actimel ou encore Danonino à boire, plus particulièrement destiné aux jeunes enfants. Malgré des taux de sucres simples supérieurs à celui du Coca-Cola standard, ces deux produits étaient jusqu’à présent notés B (contre E pour Coca-Cola). C’est pour corriger cette anomalie dénoncée depuis longtemps par les spécialistes que le nouveau Nutri-Score a durci son barème, les deux références de Danone écopant désormais d’un D. Quand on sait que de nombreuses études soulignent l’impact du Nutri-Score sur les achats, on comprend mieux pourquoi Danone refuse d’afficher les nouvelles pastilles orange qui détonneraient avec la bonne image nutritionnelle dont se targue le groupe.

De fait, beaucoup d’acteurs industriels ayant adopté le Nutri-Score l’ont fait car la plus grande partie de leur portefeuille de produits était, alors, bien notée par le Nutri-Score. Si vous cherchez des marques internationales affichant le Nutri-Score par exemple aux rayons confiseries, gâteaux ou chocolat, vous n’en trouverez aucune à l’exception notable de Nestlé. Et si Danone a pu facilement adopter le Nutri-Score en 2017 sur l’ensemble de ses marques, c’est entre autres parce qu’il avait déjà vendu ses marques de gâteaux et de confiseries : Vandamme, LU, Ourson, Mikado, Pepito, La Pie qui chante, Carambar… (on notera au passage que Mondelez, le propriétaire actuel de ces marques, refuse toujours obstinément d’afficher le Nutri-Score sur ces produits). Bref, la décision de Danone résulterait donc exclusivement d’une froide logique financière et marketing faisant fi de l’intérêt général.

S’il est une leçon à tirer de ces scandaleux revirements de Danone, Bjorg ou Krisprolls, c’est que le volontariat dont l’UFC-Que Choisir a déjà dénoncé les limites, ne doit plus perdurer… Sept ans après l’adoption officielle du Nutri-Score, celui-ci est toujours absent des rayons et des produits où il serait le plus utile pour les consommateurs. Alors qu’en 20 ans l’obésité a presque doublé chez les adultes (6) et que les maladies cardio-vasculaires augmentent, l’urgence sanitaire exige des mesures à la hauteur de l’enjeu, c’est pourquoi l’UFC-Que Choisir exige des Pouvoirs Publics, particulièrement de la Commission européenne qui avait promis un étiquetage obligatoire fin 2022, de rendre sans plus tarder le Nutri-Score obligatoire sur les aliments commercialisés en France.