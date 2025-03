J’appelais mardi la ministre de l’Agriculture à signer enfin l’arrêté officialisant la mise en place du nouveau Nutri-Score . Je me félicite d’apprendre aujourd’hui qu’elle a répondu à cet appel en apposant sur l’arrêté sa signature à côté de celles d’autres ministres, dont celle de la ministre de la Santé.

Pour autant, l’officialisation du nouveau Nutri-Score est loin de constituer une fin en soi. Que le Nutri-Score traduise plus fidèlement que jamais l’intérêt nutritionnel des aliments (et particulièrement les produits transformés) est une bonne chose. Mais pour que cette information permette aux consommateurs de choisir les produits alimentaires de manière parfaitement éclairée quant à leurs qualités nutritionnelles, encore faut-il que son affichage soit rendu obligatoire !

L’UFC-Que Choisir a démontré dans une étude que l’adoption volontaire du Nutri-Score aboutissait à ce qu’il soit principalement affiché sur les produits ayant les meilleures notes, montrant ainsi la limite plus que problématique du volontariat. La démonstration de cette limite s’est encore amplifiée récemment, avec des industriels pourtant pionniers dans la mise en place du Nutri-Score qui, anticipant la mise en place de son nouvel algorithme, ont annoncé retirer cet indicateur nutritionnel de certains de leurs produits sous prétexte que leurs notes seraient dégradées.

Les ministres qui viennent de signer l’arrêté indiquent qu’ils l’ont fait « Compte tenu des enjeux impératifs de santé publique ». Rien n’est plus vrai alors que l’obésité et le surpoids progressent en France dans presque toutes les classes d’âge. Je les appelle donc à la cohérence en œuvrant pour que dans les plus brefs délais l’affichage du Nutri-Score soit rendu obligatoire. La transparence sur le Nutri-Score, outil répondant aux enjeux de santé publique, ne peut pas être « à la carte ».

Dans l’attente, j’appelle formellement les industriels à faire preuve de responsabilité et de transparence sur la qualité nutritionnelle de leurs aliments en adoptant systématiquement le Nutri-Score, quelle que soit la note que leurs produits obtiennent.

En tout état de cause, comptez sur l’UFC-Que Choisir pour dénoncer les marques refusant toujours cette transparence, ainsi que toutes celles qui retireraient le Nutri-Score de leurs produits consécutivement à son évolution.