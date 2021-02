Nutri-Score L'union fait la force !

Alors que la Commission européenne envisage un étiquetage nutritionnel simplifié en face avant des produits alimentaires, et que je ne peux que plaider pour que ce soit le Nutri-score qui a fait ses preuves en France, je me félicite d’apprendre que les États l’ayant adopté aient décidé de coopérer pour optimiser sa diffusion…

Promu par l’UFC-Que Choisir, le Nutri-score est désormais l’étiquetage nutritionnel simplifié officiel en France, mais aussi en Belgique, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Espagne et même en Suisse. Et ces différents États ont décidé d’allier la force pour optimiser le déploiement du Nutri-Score. En effet, ils viennent d’annoncer un système de coordination transnational via deux comités : un comité de pilotage et un comité scientifique. L’objectif est clair : aider les entreprises à déployer le Nutri-Score et envisager des évolutions possibles du Nutri-Score pour une meilleure efficacité sur la santé des consommateurs.

Si depuis son adoption officielle en France en octobre 2017, le nombre d’entreprises ayant rejoint le mouvement a considérablement crû, il reste encore de la marge avant que ce logo simple et lisible soit effectivement apposé sur l’ensemble des produits alimentaires. Alors que plus de 9 Français sur 10 sont favorables à rendre le Nutri-Score obligatoire en Europe, cette coopération visant à mieux le déployer sur le continent, est donc vraiment bienvenue.