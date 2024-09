Étiquetage nutritionnel

Après Bjorg ou encore Krisprolls, l'indicateur nutritionnel allant du A vert au E rouge va bientôt disparaître des boissons lactées et végétales du groupe Danone (Actimel, Alpro...). En cause : l'annonce d'une modification prochaine du Nutri-Score, entraînant une dégradation de la note de ces produits.

Sale temps pour le Nutri-Score. Fin 2023, alors qu’un nouveau mode de calcul de l'indicateur de qualité nutritionnelle, bien plus sévère que le premier, s’apprêtait à être adopté par la France – il ne cesse, depuis, d’être repoussé ‒, Bjorg décidait de le retirer de ses emballages. Sans grande surprise, d'autres ont suivi le mouvement. L'entreprise suédoise Pagen, notamment, s'apprête à le retirer de ses biscottes Krisprolls qui auraient, sinon, vu leur note dégradée, jusqu'à D pour certaines références.

Mais c'est l'annonce par Danone, cette semaine, à travers une lettre envoyée aux autorités de santé, de l'abandon du Nutri-Score sur ses boissons lactées et végétales qui ébranle le plus les partisans du Nutri-Score. Certes, ce retrait ne concerne pour l'instant que les produits à boire de cinq marques (Actimel, Danonino, Alpro, Danone et Activia), dont les notes auraient fortement chuté avec la mise à jour prochaine du Nutri-Score. Elles étaient en effet, jusqu'à présent, excessivement favorables, d'après les scientifiques à l'origine du nouveau mode de calcul. Or, alors même que Danone comptait parmi les premiers soutiens à cet outil lors de sa création en 2017, cette annonce officialise l'opposition de la multinationale à la nouvelle version du Nutri-Score.

Opposition de l'industrie agroalimentaire

Et elle ne tombe pas à n'importe quel moment : l'Union européenne s'est récemment engagée à imposer un indicateur nutritionnel simplifié sur l'ensemble des produits alimentaires commercialisés sur son territoire, et devra bientôt décider de la nature de ce dernier. Le Nutri-Score, s'il apparaît comme le favori de la communauté scientifique et des associations de consommateurs et de santé, fait face à une forte opposition de l'industrie agroalimentaire... à laquelle vient à présent s'ajouter le mastodonte Danone.

La mise à jour du Nutri-Score se fait attendre Alors que le nouvel algorithme du Nutri-Score a déjà été adopté par au moins 4 pays (Allemagne, Belgique, Suisse et Pays-Bas), et que de nombreux médias avaient à tort annoncé cette mise à jour au 1er janvier 2024 en France, la publication de l’arrêté entérinant la nouvelle version du logo nutritionnel se fait toujours attendre. Prévue initialement pour juin, elle a été repoussée sine die suite à l'annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale. En attendant, le Nutri-Score 2.0 est déjà consultable sur l'application mobile gratuite QuelProduit, éditée par l'UFC-Que Choisir... y compris pour les produits Danone !