L’UFC-Que Choisir lance « Que Choisir Réclamations », une nouvelle plateforme simple d’utilisation et gratuite destinée à interpeller directement les professionnels pour les litiges de consommation. Elle s’appuie sur une base de données de plus de 250 entreprises aujourd’hui répertoriées et va s’enrichir avec la participation de ses utilisateurs. Elle couvre de multiples secteurs tels que la finance, les transports, la télécommunication…

Une plateforme qui facilite la communication entre entreprises, consommateurs et associations locales

Pour déposer une réclamation, le consommateur doit juste créer un compte sur quechoisirreclamations.org. Une fois sa réclamation transmise au professionnel, de façon publique ou privée, il peut échanger avec lui via la plateforme.

En l’absence de réponse, ou si celle-ci n’est pas satisfaisante, il a la possibilité de transmettre en quelques clics le contenu de ses échanges et pièces jointes à une association locale d’UFC-Que Choisir en devenant alors adhérent. Chaque année, plus de 80 000 litiges sont ainsi traités grâce à la force de notre réseau qui agit de longue date pour aider les consommateurs à faire valoir leurs droits.

Soutenue par l’Union européenne, cette initiative fait partie du projet Cicle-X regroupant plusieurs associations de consommateurs européennes afin de proposer ce système de réclamations en ligne.

En optant pour Que Choisir Réclamations, tout consommateur, qu’il soit abonné à une de nos revues ou notre site internet, adhérent, ou non, peut désormais utiliser la plateforme Que Choisir Réclamations pour interpeller directement un professionnel pour régler rapidement son différend.

Pour pouvoir interpeller directement le professionnel : https://quechoisirreclamations.org/.