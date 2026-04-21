À l’occasion de ses 75 ans, l’UFC-Que Choisir fait évoluer son nom et son identité visuelle et devient « Que Choisir Ensemble ». Présente sur l’ensemble du territoire et agissant du local au national, l’association affirme à travers cette évolution une conviction centrale : c’est par l’action collective que les consommateurs et consommatrices obtiennent des résultats concrets.

Ensemble, une force collective déjà à l’œuvre

Avec « Que Choisir Ensemble », l’association affirme une réalité construite au fil du temps : celle d’un collectif engagé, capable d’agir à tous les niveaux, du terrain au national, pour défendre les consommateurs. Ce nouveau nom vise à rendre plus visible cette dynamique et à en amplifier l’impact. Quatre exemples concrets illustrent cette force du « ensemble » :

Agir ensemble, c’est d’abord défendre le pouvoir d’achat. Grâce aux actions collectives, comme les achats groupés pilotés par la SAS, des centaines de milliers de consommateurs obtiennent des économies réelles. En 2025, 130 000 participants à l’achat groupé d’électricité ont ainsi économisé en moyenne 175 euros, soit près de 22 millions d’euros restitués ;

Agir ensemble, c’est aussi faire évoluer les règles du jeu. Par la mobilisation citoyenne, l’association pèse dans le débat public et contribue à faire avancer les lois et les pratiques. La pétition « J’accuse l’État », signée par plus de 130 000 personnes, a ainsi permis de placer l’accès aux soins au cœur du débat, jusqu’à ce que l’Assemblée nationale adopte pour la 1ère fois la régulation de l’installation des médecins. Pour rappel, L’association avait déposé un recours devant le Conseil d’État pour dénoncer « l’inaction » du gouvernement face aux inégalités croissantes d’accès aux soins et pour lui enjoindre d’agir ;

Agir ensemble, c’est s’appuyer sur un maillage territorial unique de près de 130 associations locales, porté par plus de 4 500 bénévoles. Chaque année, ce réseau de proximité permet de résoudre près de 90 000 litiges du quotidien, au plus près des consommateurs ;

Agir ensemble, c’est aussi informer largement les consommateurs. L’association s’appuie sur une audience de 325 000 abonnés au mensuel, 230 000 abonnés web et plus de 1,3 million d’inscrits à ses newsletters, pour diffuser une information indépendante et accessible au plus grand nombre.

Une campagne nationale pour transformer nos choix en pouvoir d’agir

Pour accompagner cette évolution, l’association lance la campagne nationale « Nos choix, notre histoire » qui porte une ambition claire : dépasser le simple « bien choisir » pour donner à chacun le pouvoir d’agir collectivement. Choisir, c’est aussi s’exprimer : dire stop, refuser, exiger mieux ou soutenir d’autres modèles.

À travers des situations concrètes du quotidien, la campagne illustre comment chaque choix peut devenir un acte citoyen. Face à la hausse des prix, aux abus et à l’opacité de certains marchés, elle affirme une réponse : transformer le sentiment d’impuissance en capacité d’action collective.

© Que Choisir Ensemble

© Que Choisir Ensemble

© Que Choisir Ensemble

© Que Choisir Ensemble

Une évolution fidèle à son histoire

Ce changement de nom marque une étape importante, sans rupture avec l’histoire de l’association.

« Avec Que Choisir Ensemble, nous affirmons ce que nous sommes depuis toujours : une force collective au service des consommateurs. Nos combats restent les mêmes, mais ce nom dit l’essentiel : c’est ensemble que nous faisons avancer nos droits. Que Choisir Ensemble, ce n’est pas juste un nouveau nom. C’est un appel à agir tous ensemble », déclare la présidente, Marie-Amandine Stévenin.

© Que Choisir Ensemble