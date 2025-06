Une formule enrichie, au service de l’enquête et de l’indépendance

Après un an de travail, cette nouvelle formule ne se limite pas à un relooking. Elle repose sur un rubriquage repensé, une présentation modernisée, et une plus grande place donnée à l’enquête. Une cellule investigation a été créée pour renforcer notre capacité à traiter des sujets de fond et révéler ce que d’autres préfèrent taire.

Des rubriques percutantes, une liberté de ton intacte

De nouvelles rubriques viennent enrichir le sommaire :

« À vos marques » : zoom sur un secteur ou une enseigne

« Derrière l’étiquette » : décryptage des dessous d’un produit ou service

« Carton rouge » : dénonciation d’abus ou de dérives

« Ça va mieux » : valoriser les bonnes nouvelles ou bonnes pratiques

Des tests comparatifs toujours au cœur du magazine

L’ADN de Que Choisir demeure inchangé : fournir des tests comparatifs rigoureux, dont un Grand Test chaque mois, pour permettre au lecteur de faire des choix éclairés. Ces contenus sont enrichis par les essais en ligne sur quechoisir.org et les analyses accessibles via l’application QuelProduit.

Une indépendance renforcée, pour mieux informer et défendre

Sans aucune publicité, Que Choisir reste plus que jamais libre, engagé et indépendant. Cette nouvelle formule se veut plus utile, plus proche, plus percutante, pour continuer à accompagner les consommateurs au quotidien.