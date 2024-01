Qu’elle semble loin l’époque où nous avions pu diminuer l’abonnement annuel à QueChoisir.org. Il faut remonter à 2015. Grâce à une évolution réglementaire, la TVA sur les publications en ligne s’était alignée sur celle des publications papier. Une baisse de 20 % à 2,1 % que nous avions intégralement répercutée sur nos 2 formules, qui étaient ainsi passées de 54 € à 45 € et de 27 € à 23 €.

Mais depuis, entre crise sanitaire, guerre en Ukraine, inflation et augmentation parfois vertigineuse de nos coûts, nous devons prendre la décision d’augmenter les tarifs de nos 2 formules d’abonnement annuel qui passeront de 45 € à 49 € et de 23 € à 25 € (offre réservée aux abonnés du magazine papier) à partir du 4 mars. L’abonnement mensuel, quant à lui, demeure à 6,99 €.

Parmi les coûts qui ont le plus augmenté ces derniers mois, citons ceux liés à l’énergie, à l’hébergement du site (frais de serveurs, de bande passante, de maintenance), aux tarifs de nos prestataires, à la sécurité des données ou encore les investissements technologiques substantiels consentis dans le cadre de la refonte de QueChoisir.org.

Notre seule source de revenus : vous !

Cette hausse du tarif de l’abonnement annuel va nous permettre de maintenir la qualité journalistique de nos publications et de continuer à vous proposer une information indépendante, pertinente et exclusive sur tous les sujets liés à la vie quotidienne et à la consommation. Être abonné à QueChoisir.org, c’est pouvoir accéder aux résultats de tous nos tests comparatifs, à nos comparateurs, à nos enquêtes et conseils.

Vous êtes notre seule source de revenus. Nous n’avons aucune publicité dans nos magazines ou sur notre site Internet, aucun groupe financier ne nous soutient. Nous sommes indépendants des fabricants, des distributeurs, de l’État et donc de toute forme de pression, qu’elle soit issue du monde économique ou politique.

S’abonner ou rester abonné à QueChoisir.org, c’est vous informer et nous soutenir !