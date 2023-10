QueChoisir.org fait peau neuve afin de vous proposer un site plus facile à consulter, une navigation simplifiée et un design plus convivial. Un site qui s’adresse aussi bien aux consommateurs qu’aux usagers, patients, clients, abonnés, imposables… Bref à toutes et à tous, que vous consultiez QueChoisir.org sur ordinateur ou sur smartphone.



Vous êtes chaque mois plus de 5 millions à venir visiter notre site. Il était temps de vous proposer une nouvelle interface de lecture de tous les contenus qui font la spécificité de QueChoisir.org. Le nouveau site est désormais articulé autour de 4 parties distinctes, répondant toutes à des besoins différents.

Les tests

Pompes à chaleur, vélos électriques, téléviseurs, lave-linge, smartphones… Les essais comparatifs de Que Choisir ont depuis longtemps su se rendre indispensables. Comment acheter un produit aujourd’hui sans savoir ce qu’il vaut vraiment, sans connaître ses réelles performances, ce qu’il contient ?

Loin des discours marketing des fabricants ou des publicités des grandes marques, nos tests apportent une information fiable et objective sur des centaines de produits.

→ Tous nos tests

Les actualités et enquêtes

La Rédaction de Que Choisir est sur le terrain pour publier tous les jours les informations liées à la consommation, et plus largement à la vie quotidienne. Quel que soit le domaine (finance, alimentation, énergie, commerce, santé, environnement…), nos journalistes enquêtent sur le terrain, décryptent en toute indépendance et intégrité l’actualité, alertent et dénoncent les pratiques qui vont à l’encontre des intérêts consommateurs.

→ Tous nos articles

Les services

L’UFC-Que Choisir propose de nombreux services pratiques pour aider les consommateurs dans leur vie quotidienne. Ces services peuvent aussi bien être destinés à résoudre un litige avec un professionnel, à réduire sa facture (assurance emprunteur, complémentaire santé, multirisque habitation, gaz et électricité…) ou à tester le débit de sa connexion Internet.

→ Tous nos services

Nos combats

Et enfin, l’UFC-Que Choisir agit au quotidien pour défendre les intérêts des consommateurs dans les différents secteurs de la consommation (alimentation, santé, énergie, environnement, numérique, finance, transports, etc.). Que ce soit à l’échelon local, national ou européen, elle entend promouvoir auprès des professionnels, décideurs politiques et institutions une consommation responsable, respectueuse des enjeux sanitaires, environnementaux et sociétaux. Elle n’hésite pas, dans ce cadre, à utiliser l’action judiciaire pour faire valoir les droits des consommateurs.

→ Tous nos combats