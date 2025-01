L’UFC-Que Choisir, via sa filiale, la SAS Que Choisir, a été pionnière pour soulager le pouvoir d’achat des Français dans le secteur de l’énergie en lançant, à l’automne-hiver 2013/2014, l’opération « Gaz moins cher ensemble », dont le périmètre a été élargi 2 ans plus tard pour devenir « Énergie moins chère ensemble ». Objectif : rassembler le plus grand nombre de consommateurs dans le cadre d’un achat groupé pour obtenir la meilleure offre possible à l’issue d’enchères « inversées » (le moins disant l’emporte) organisées avec les fournisseurs du marché. En effet, les dépenses liées à l’énergie sont une préoccupation majeure des consommateurs qui doivent faire face aux augmentations ponctuelles des tarifs réglementés et à la complexité des offres et du marché.

Depuis 10 ans, pas moins de 110 millions d’euros de pouvoir d’achat ont été économisés pour et par les consommateurs, avec une économie annuelle moyenne par foyer de 156 euros TTC sur un an.

Pour connaître la prochaine campagne, inscrivez-vous à notre lettre d’information sur nos achats groupés : https://www.quechoisir.org/utils/newsletter

Les avantages de l’opération « Énergie moins chère ensemble » de l’UFC-Que Choisir

Dès 2014, l’UFC-Que Choisir et sa filiale, la SAS Que Choisir, ont posé les grands principes de la campagne. Il s’agit de faire un appel d’offres auprès de l’ensemble des fournisseurs nationaux, autour d’un cahier des charges reposant sur trois volets :

– un prix de l’énergie attractif ;

– un contrat plus protecteur que la loi pour le consommateur ;

– l’implication de l’UFC-Que Choisir en cas de réclamation.

Ainsi, les campagnes « Gaz moins cher ensemble » et « Énergie moins chère ensemble » ont permis en moyenne une économie de 156 € par an et par foyer.

Ces campagnes présentent donc de nombreux avantages pour les consommateurs : un prix attractif mais aussi une sécurité juridique.

Plus la mobilisation est forte, plus la facture baisse

« Énergie moins chère ensemble » repose sur la capacité des consommateurs à se rassembler dans le cadre d’un achat groupé. Plus leur nombre est conséquent, plus les fournisseurs sont enclins à proposer des prix intéressants et adaptés aux besoins pour remporter l’appel d’offres.

Une offre soutenant une consommation responsable

De plus, en 2017 et 2019, l’UFC-Que Choisir a veillé à intégrer dans l’offre un lot « électricité-soutien aux petits producteurs renouvelables » (électricité provenant majoritairement de petits sites de production situés en France), avec un prix fixe pour 1 an afin d’encourager l’investissement dans l’énergie renouvelable.

De même, le Cahier des Charges prévoit que le Fournisseur informe les souscripteurs sur les gestes simples et concrets permettant de réduire sa consommation énergétique, sur la base notamment des recommandations de l’ADEME.

Un tarif garanti pendant 1 ou 2 ans

L’une des conditions imposées aux fournisseurs participant à l’enchère est de s’engager à garantir le prix proposé pendant 1 ou 2 ans. Cela permet aux consommateurs ayant souscrit à l’offre de ne pas être impactés par les éventuelles hausses des tarifs réglementaires ou par l’évolution de la grille tarifaire de l’opérateur. Il faut, en effet, rappeler que :

– le prix de référence du gaz change tous les mois ;

– le tarif réglementé d’électricité est susceptible de changer 2 fois par an. Depuis 10 ans, il a augmenté de 70 % (plus de 26 % en 2023)

– certaines offres du marché libre, indexées sur les tarifs réglementés du gaz et/ou de l’électricité, répercutent les évolutions tarifaires de ceux-ci.

Au-delà de ce délai, le cahier des charges prévoit que le fournisseur lauréat ne puisse pas proposer aux souscripteurs de l’opération une offre moins avantageuse que sa meilleure offre de marché.

Des démarches simplifiées pour changer de fournisseur

Il faut rappeler que le consommateur peut changer gratuitement et à tout moment de fournisseur et que c’est le nouveau fournisseur qui s’occupe de toutes les démarches. Le consommateur n’est jamais engagé dans le domaine de l’énergie et si l’on quitte le tarif réglementé d’électricité on peut y revenir.

Il est bon de rappeler aussi qu’il n’est pas nécessaire de changer de compteur ou d’installation. Aucun risque non plus de coupure de gaz ou d’électricité à redouter car c’est le distributeur (au national, Enedis pour l’électricité, GRDF pour le gaz) qui s’en occupe.

La sécurité du contrat et des conditions générales

L’offre des campagnes « Énergie moins chère ensemble » propose en outre aux souscripteurs une sécurité juridique renforcée avec un contrat sûr, plus protecteur que ceux classiquement proposés (pluralité des modes de paiement, obligation de respecter les recommandations du Médiateur National de l’Énergie et de la Commission des Clauses Abusives, en cas de contestation de facture, versement du seul montant non contesté le temps du règlement du différend, etc.). De plus, l’association UFC-Que Choisir s’implique dans le traitement des éventuelles réclamations durant la première année du contrat.

La transparence des frais d’organisation de l’opération « Énergie moins chère ensemble »

Pour couvrir les frais d’organisation (plateforme technique, communication, etc.), une participation de quelques euros TTC est demandée aux souscripteurs en fonction de l’offre (en 2023, 12 euros TTC, réduite à 6 euros TTC pour les adhérents ou abonnés aux publications de l’UFC-Que Choisir, à jour de leur inscription).

Les campagnes sont ouvertes à l’ensemble des abonnés au gaz de ville et à l’électricité desservis par les distributeurs nationaux de réseau (Enedis et GRDF).

Quelles sont les réductions obtenues par les campagnes « Énergie moins chère ensemble » ?

Pourquoi l’UFC-Que Choisir a initié les campagnes « Énergie moins chère ensemble »

À l’origine de la campagne « Gaz moins cher ensemble » puis « Énergie moins chère ensemble », il y a un constat : malgré l’ouverture au 1er juillet 2007 du marché du gaz à la concurrence, la majorité des ménages était perdue face à la complexité des offres et avait certaines idées reçues sur le changement de fournisseur. Ainsi, plus de 90 % des ménages demeuraient fidèles à GDF Suez même si d’autres prestataires, comme Alterna, Antargaz, Direct Énergie, Eni, Lampiris (aujourd’hui devenu Total Spring depuis son rachat par le groupe Total) et même EDF, proposaient des offres souvent plus avantageuses que le prix à tarif réglementé.

L’UFC-Que Choisir a donc initié ces campagnes d’achat groupé pour stimuler le marché et faciliter pour les consommateurs les démarches de choix et de migration vers des offres plus économiques et plus adaptées. Les résultats ont été encourageants dès la première année et l’association a décidé de renouveler l’opération, via sa filiale, la SAS Que Choisir.

Gaz moins cher ensemble 2024

La campagne « Énergie moins chère ensemble » 2024 de l’UFC-Que Choisir a réuni plus de 63 000 souscripteurs, offrant des tarifs de gaz 21 à 24 % inférieurs aux prix de référence de la CRE. Chaque foyer a économisé en moyenne 280 €, soit un total de 18 millions d’euros. L’offre, à tarif fixe sur deux ans, garantit des économies supplémentaires si les prix augmentent. Depuis le lancement de ces opérations, 110 millions d’euros ont été économisés par les consommateurs, avec une forte participation en Île-de-France, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes et Grand Est.

Énergie moins chère ensemble 2023

Après l’arrêt de la campagne 2023, l’attente était forte. Compte tenu de la baisse des prix sur les marchés de gros de l’électricité, après l’explosion de 26.5 % du tarif règlementé d’électricité, un achat groupé électricité a pu être relancé. Octopus Energy (ex Plum Énergie) a été le lauréat de l’appel d’offres lancé à tous les fournisseurs nationaux d’électricité. À l’arrivée, une offre à prix fixes 2 ans, particulièrement attractive comme l’a souligné le Médiateur National de l’Énergie avec 12.1 % d’économies par rapport au tarif réglementé (HT) du kWh. Compte tenu de la probable hausse du tarif en février 2024, la réduction devrait être encore plus importante…

Cette campagne, plus courte, s’est étalée sur 3 semaines et à l’arrivée, ce sont plus de 125 000 souscripteurs, qui ont pu chacun économiser en moyenne 160 euros, soit 20 millions d’euros de pouvoir d’achat gagné par la collectivité. Avec toujours une sécurité juridique à la clé (un contrat sûr), l’accompagnement de la Fédération UFC-Que Choisir en cas d’éventuelles réclamations.

Quelques témoignages de souscripteurs de la dernière campagne : « Encore merci à Que Choisir. J’ai toujours suivi leurs campagnes et j’ai fait de sacrées économies… On se sent protégés en plus » JP « Très sérieux » Patrice « Renouvellement fait. Très satisfaite depuis plusieurs années » Élisabeth « Très bien et sérieux » Christian « Ça fait maintenant une dizaine d’années que je participe aux achats groupés, et franchement ça s’est toujours très bien passé » Thor

Énergie moins chère ensemble 2021

Une campagne arrêtée en raison de l’explosion des prix de gros. En 2021, une campagne a été relancée, occasionnant plus de 220 000 inscriptions, mais l’explosion des prix sur les marchés de gros a empêché l’obtention d’offres intéressantes financièrement et la campagne s’est arrêtée sans lauréat, ni souscription. L’UFC-Que Choisir et sa filiale, la SAS Que Choisir, ont scruté l’évolution des marchés pour pouvoir réorganiser une opération.

Énergie moins chère ensemble 2019

Face à l’augmentation du tarif règlementé en juin et août 2019, et en raison de l’extinction programmée du tarif réglementé du gaz (juillet 2023), l’UFC-Que Choisir, via sa filiale la SAS Que Choisir, a relancé une campagne sur les deux énergies.

Compte tenu de l’arrivée de fournisseurs alternatifs dans certaines zones desservies par des entreprises locales de distribution, elle ouvre cette année l’opération à Grenoble, Metz et Strasbourg.

À l’issue des enchères inversées, Ekwateur a remporté les appels d’offres pour le gaz et l’électricité « classiques » au niveau national, offres à tarifs fixes 2 ans, avec 16 % d’économies (HT) par rapport au tarif réglementé du kWh, mais aussi pour les appels d’offres locaux à Metz, Grenoble et Strasbourg avec une économie de 12 % par rapport au tarif réglementé de l’époque. Plum Énergie a remporté le lot soutien aux petits producteurs d’électricité renouvelables à tarifs fixes 1 an, et avec 10 % d’économies sur le tarif réglementé d’électricité et 37 % d’économies sur le tarif réglementé de l’abonnement.

256 000 personnes se sont inscrites à la campagne 2019, et plus de 120 000 ont exprimé le souhait de souscrire à une ou deux offres Énergie moins chère ensemble. Plus particulièrement, 23 000 personnes ont souscrit au lot « soutien petits producteurs renouvelables » pour lequel l’essentiel de l’électricité produite doit provenir de petits sites de production situés en France. À l’arrivée ce sont encore plus 150 000 contrats (gaz/électricité) conclus avec une sécurité juridique renforcée, et, en outre, des économies significatives à la clé.

En effet, l’économie moyenne par consommateur était de 154 euros sur un an, soit 18.5 millions d’euros de pouvoir d’achat économisés par an par la collectivité des souscripteurs.

Bilan de la campagne « Énergie moins chère ensemble 2017 »

Dans un contexte où les prix de marché de gros avaient fortement augmenté et alors que l’avenir des tarifs réglementés, tant en termes de tarifs que d’existence même – compte tenu des recours engagés contre eux –, paraît incertain, l’UFC-Que Choisir a reconduit l’opération « Énergie moins chère ensemble » pour le gaz et l’électricité, sur le même principe que les campagnes précédentes et avec les mêmes garanties juridiques.

Mais cette fois-ci, la Fédération y a apporté deux innovations importantes.

1. Une économie garantie sur 2 ans

Alors que bon nombre d’offres de marché sont indexées sur les tarifs réglementés, subissant donc les variations de ce dernier, les offres lauréates « Énergie moins chère ensemble » sont fixes sur 2 ans, ce qui garantit aux souscripteurs d’échapper aux variations du prix du kilowattheure (hors évolution des taxes imposée par la réglementation) et donc de bénéficier d’économies durables (1).

Pour l’électricité, l’offre lauréate a été celle d’Engie, sous la marque Happ-e, avec :

9 % d’économies par rapport au tarif réglementé du kilowattheure de septembre 2017 (HT) ;

9 % de réduction sur l’abonnement (HT), soit une économie moyenne potentielle pour l’ensemble des inscrits de 140 € TTC sur les 2 ans.

Pour le gaz, c’est l’offre d’Eni qui a été retenue, avec 9 % d’économies par rapport au tarif réglementé du kilowattheure (HT) de septembre 2017, soit une économie moyenne, pour les inscrits chauffés au gaz, de 70 € TTC par an par rapport au tarif réglementé de septembre 2017.

2. Un soutien aux « petits producteurs d’énergie renouvelable »

Soucieuse d’encourager l’investissement dans les petits sites de production d’électricité renouvelable, l’UFC-Que Choisir a créé un lot supplémentaire pour lequel l’électricité devait provenir majoritairement (70 %) de petits sites de production d’énergie renouvelable situés en France (2). Avec un prix fixe d’un an, cette offre, au-delà de son intérêt environnemental, permettait aux souscripteurs, grâce à l’offre lauréate d’Ekwateur, d’économiser entre 17 % et 20 % par rapport au tarif réglementé d’électricité (HT) de septembre 2017 selon leurs profils. Au vu de la consommation des inscrits, l’économie moyenne avec cette offre était de 114 € TTC sur 1 an par rapport au tarif réglementé. Compte tenu de ses caractéristiques, le bénéfice de cette offre était limité aux 25 000 premières personnes qui souhaitaient y souscrire.

L’UFC-Que Choisir s’est félicitée du nouveau succès de cette campagne « Énergie moins chère ensemble » permettant aux 222 000 inscrits à l’opération de pouvoir réaliser des économies durables et de bénéficier d’une sécurité juridique renforcée.

Bilan de la campagne « Énergie moins chère ensemble 2016 »

Alors qu’était attendue une facture rétroactive pour l’électricité et que les tarifs réglementés du gaz allaient augmenter (+ 2,6 % HT au 1er décembre), l’UFC-Que Choisir a, cette fois-ci, appelé les abonnés au gaz de ville et à l’électricité à se rassembler pour que le pouvoir de marché des consommateurs tire les prix vers le bas.

Plus de 270 000 personnes ont répondu à cet appel et 40 % d’entre elles (106 784, précisément) ont souscrit à l’offre personnalisée qui leur avait été adressée. Un taux de conversion très supérieur à celui constaté chez nos homologues européens pour de telles campagnes, qui a fait de cette opération un succès quantitatif et qualitatif, représentant une économie globale de 15,6 millions d’euros pour la collectivité des souscripteurs.

Les enchères inversées ont été très disputées entre les fournisseurs participants. Elles ont permis de faire émerger des offres lauréates très attractives : respectivement – 23 % (HT) et – 17 % (HT) d’économies sur le tarif réglementé du kilowattheure de l’électricité et du gaz de septembre 2016. Ces rabais historiques ont abouti à une économie individuelle moyenne par souscripteur de 227 € pour l’électricité, 117 € pour le gaz seul et 190 € pour les deux énergies.

Bien évidemment, la campagne « Énergie moins chère ensemble » a encore été l’occasion de purger 150 000 contrats (100 000 contrats électricité, 50 000 contrats gaz) de toute clause abusive et de proposer l’appui de l’UFC-Que Choisir en cas de litige.

Bilan de la campagne « Gaz moins cher ensemble 2015 »

Après le retrait soudain de l’un des participants, c’est à nouveau Lampiris qui a remporté l’appel d’offres de la deuxième campagne « Gaz moins cher ensemble ». L’UFC-Que Choisir s’est félicitée de l’obtention de la meilleure offre sur le marché du gaz pour les 174 182 consommateurs qui ont manifesté leur intérêt pour l’opération. Les ménages inscrits chauffés au gaz allaient pouvoir bénéficier, s’ils le souhaitaient, de 13 % d’économies TTC par rapport au tarif réglementé du kilowattheure, d’un contrat sûr et de l’accompagnement de l’UFC-Que Choisir en cas d’éventuelle réclamation.

Avec 145 € en moyenne d’économie par souscripteur et un tarif fixe pendant 1 an (à la différence du tarif réglementé qui évolue), l’opération « Gaz moins cher ensemble » a donc tenu sa promesse : faire obtenir aux consommateurs la meilleure offre du marché (2,2 points de mieux que l’offre la plus intéressante avant les enchères inversées).

Concrètement, pour un abonné au gaz ayant une consommation annuelle moyenne de 20 000 kWh, l’économie sur 1 an par rapport au tarif réglementé (participation aux frais d’organisation déduite) était de 141 € (TTC) à Lille ou Lyon, 143 € à Paris, et pas moins de 150 € à Millau ou Cassis. Substantielle au niveau individuel, l’économie collective a aussi été colossale : tous profils confondus (abonnés au tarif régulé, abonnés au marché libre), c’était près de 18 millions d’euros potentiels de pouvoir d’achat pour la collectivité des inscrits !

Bien évidemment, cette deuxième campagne a su préserver les garanties contractuelles qui faisaient aussi la force de la première opération :

- possible facturation bimestrielle sur auto-relève pour permettre une facturation sur la base de la consommation réelle et non sur une base estimée ;

- obligation de conseil tarifaire personnalisé à la charge du fournisseur tout au long du contrat ;

- responsabilité unique du fournisseur vis-à-vis du client pour tout problème (ce qui n’exonère pas le distributeur de sa responsabilité vis-à-vis du fournisseur) ;

- paiement du seul montant non contesté en cas de litiges sur la facture ;

- prescription de 12 mois en cas de facture non réclamée.

Ces quelques exemples, alliés à l’accompagnement des souscripteurs qui le souhaitaient par l’UFC-Que Choisir en cas d’éventuelle réclamation, ont souligné la volonté de l’association de combiner intérêt financier et sécurité juridique renforcée des souscripteurs.

Bilan de la campagne « Gaz moins cher ensemble 2014 »

La première campagne « Gaz moins cher ensemble » a pris fin le 31 janvier 2014 et l’UFC-Que Choisir s’est félicitée que 50 % des inscrits aient accepté l’offre personnalisée qui leur avait été adressée.

Ainsi, sur les 142 491 inscrits à la campagne, 70 812 ont souscrit à la proposition formulée par le fournisseur lauréat, Lampiris. La répartition géographique des bénéficiaires était conforme à celle des inscrits, à savoir, dans l’ordre régional décroissant : Île-de-France (14 600), Rhône-Alpes (7300), Nord-Pas-de-Calais (6500).

Avec une moyenne de consommation annuelle de 17 600 kWh, l’économie sur 1 an pour les bénéficiaires a été de 194 €.

Grâce à la mobilisation des consommateurs, la campagne « Gaz moins cher ensemble » de l’UFC-Que Choisir a donc permis :

– d’obtenir la meilleure offre tarifaire sur le marché du gaz (au 1er février 2014, le prix du kilowattheure de cette offre était 15,5 % moins cher que le tarif réglementé, soit 3,5 points de mieux que la meilleure offre du marché) ;

– de faire gagner un total de 13,7 millions d’euros de pouvoir d’achat aux consommateurs (en agrégeant les économies moyennes des bénéficiaires, remise complémentaire individuelle de 35 € incluse) ;

– de proposer un contrat plus sûr, plus protecteur que ceux classiquement pratiqués (possible facturation sur la consommation réelle, responsabilité unique du fournisseur…), ainsi que l’implication de la Fédération dans le traitement des éventuels litiges ;

– de montrer plus généralement aux consommateurs l’importance de faire jouer la concurrence sur le marché de l’énergie et d’exercer leur liberté de choix d’un fournisseur.

Ce succès a bel et bien souligné que la campagne « Gaz moins cher ensemble » répondait à une attente forte des consommateurs, s’agissant tant de son objet que du rôle même de l’UFC-Que Choisir.

Bien évidemment, cette deuxième campagne a su préserver les garanties contractuelles qui faisaient aussi la force de la première opération :

- possible facturation bimestrielle sur auto-relève pour permettre une facturation sur la base de la consommation réelle et non sur une base estimée ;

- obligation de conseil tarifaire personnalisé à la charge du fournisseur tout au long du contrat ;

- responsabilité unique du fournisseur vis-à-vis du client pour tout problème (ce qui n’exonère pas le distributeur de sa responsabilité vis-à-vis du fournisseur) ;

- paiement du seul montant non contesté en cas de litiges sur la facture ;

- prescription de 12 mois en cas de facture non réclamée.

Ces quelques exemples, alliés à l’accompagnement des souscripteurs qui le souhaitaient par l’UFC-Que Choisir en cas d’éventuelle réclamation, ont souligné la volonté de l’association de combiner intérêt financier et sécurité juridique renforcée des souscripteurs.

Rappel : comment s’inscrire aux campagnes Choisir son fioul

Alors que le prix du pétrole fluctue quotidiennement, l’UFC-Que Choisir, à travers sa filiale, la SAS Que Choisir, propose aux ménages chauffés au fioul de se rassembler pour faire baisser la facture ! Après le succès des campagnes régionales organisées en 2015 et 2016, l’opération a été généralisée à tout le territoire. Les achats groupés interviennent un vendredi sur deux sur toute la France Métropolitaine (à l’exception de la Corse) pour tenir compte des dates différentes des remplissages des cuves. L’inscription est gratuite et sans engagement. Seule une participation aux frais d’organisation de la campagne de 5 € TTC, à régler à la livraison, sera demandée aux seuls souscripteurs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.choisirsonfioul.fr/