Comparatif Fournisseurs de gaz Test portant sur 16 opérateurs

Rester au tarif réglementé du gaz chez Engie ? Lui préférer une de ses offres en prix de marché ou encore passer chez un fournisseur alternatif de gaz ? Pas facile de s’y retrouver, l’ouverture du marché de l’énergie à la concurrence a sérieusement compliqué la donne pour les consommateurs. D’autant que si on décide de quitter le tarif réglementé, il faut choisir entre prix fixe et prix indexé, durée libre ou contrat sur 1, 2, 3 ou 4 ans. De plus, contrairement au prix de l’électricité, le tarif du gaz varie d’un mois à l’autre, à la hausse ou à la baisse selon la saison. Autant changer de fournisseur de gaz au bon moment. Pour vous aider à trouver le tarif de gaz le plus compétitif et le meilleur contrat, Que Choisir a recensé toutes les offres commerciales des fournisseurs de gaz présents sur le marché du particulier. Notre comparateur vous fournit le montant de votre facture pour chacune de ces offres, en précisant l’économie ou le surcoût qu’elle représente par rapport à ce que vous payez en tarif réglementé. En consultant notre palmarès exclusif, vous avez accès à notre analyse juridique des contrats en cliquant sur l’onglet « Évaluation », ainsi qu’à notre expertise des offres sous l’onglet « L’avis du testeur ».