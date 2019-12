Numéros de services clients Ne payez pas pour rien !

Contacter un service client pour une réclamation, un retour d’article ou un suivi de livraison ne devrait pas être payant. Bien qu’elles mettent souvent en avant un numéro surtaxé, plus rémunérateur, toutes les enseignes possèdent forcément un numéro non surtaxé que leurs clients peuvent utiliser dans certains cas. Voici la liste des principaux numéros gratuits pour ne plus payer inutilement.

Depuis plusieurs années, toutes les entreprises sont obligées de mettre un numéro non surtaxé à la disposition de leurs clients. Ainsi, l’assistance technique des opérateurs de téléphonie et des fournisseurs d’accès à Internet doit être accessible à tous leurs abonnés sans surcoût. Quant aux commerçants et autres prestataires de services, ils n’ont plus le droit de taxer les moyens d’accès au droit de rétractation, au suivi de commande ou à l’exercice de la garantie.

Si les grandes enseignes respectent globalement cette législation, toutes ne jouent pas le jeu. Cdiscount, par exemple, dispose certes d’un numéro non surtaxé, mais se garde bien de le communiquer sur son site Internet. Rien à voir avec le numéro surtaxé qui, lui, est affiché sur toutes les pages ! Des particuliers ont d’ailleurs ouvert un sujet Cdiscount numéro non surtaxé sur notre forum afin de se transmettre le numéro gratuit de l’e-commerçant. Quant à Rueducommerce, son numéro non surtaxé figure bien sur son site Internet, mais il faut fouiller dans le tréfonds des pages pour le trouver.

À l’instar de Cdiscount et de Rueducommerce, beaucoup d’entreprises préfèrent mettre en avant leurs numéros payants sur leur site afin de générer des revenus supplémentaires, obligeant les clients à faire une multitude de recherches sur Internet pour trouver l’information. Afin d’éviter de longues minutes de recherches, voici la liste des numéros non surtaxés des principaux services clients.

Numéros gratuits et numéros payants des principaux services clients

Commerçants Numéro payant Numéro non surtaxé Amazon - 0805 10 14 20

(gratuit depuis un poste fixe) Boulanger 0825 850 850 (Service 0,18 €/min + prix appel) 03 20 49 47 90

(suivi commande, rétractation)

03 20 49 47 73

(garantie en cas de panne) Cdiscount 3979 (service 0,70 €/min + prix appel) 09 70 80 90 50 Darty 0892 01 10 10 (0,40 €/min) 09 78 97 09 70 Decathlon - 09 69 32 33 22 eBay 078 16 16 00 (0,05 €/min + prix appel) 01 73 00 17 10 Fnac 0892 35 04 05 (service 0,40 €/min + prix appel) 09 69 32 43 34 Gifi - 05 53 40 54 68 Groupon - 09 70 73 20 00 Ikea - 09 69 36 20 06 Interflora 0825 20 20 20 (0,20 €/min) 09 69 36 39 83 La Redoute 0892 350 350 (0,35€/min + prix appel) 09 69 32 35 15 Leroy Merlin 0810 634 634 (0,05€/appel + prix appel) 03 59 57 46 04 Nespresso - 0800 55 52 53 Rakuten - 09 70 75 64 60 Rueducommerce 0892 46 56 66 (service 0,35 €/min + prix appel) 0 809 40 03 76 Sephora - 0 809 40 40 45 Showroomprivé - 01 85 76 00 00 Truffaut - 0 806 800 420 Velux - 0 806 80 15 15 Vente privée (Veepee) - 08 09 10 88 88 Zalando - 01 82 88 49 63

Livraison Numéro payant Numéro non surtaxé Chronopost - 09 69 39 13 91 Colissimo - 3631 Deliveroo - 09 77 55 03 30 La Poste - 3631 Mondial Relay - 09 69 32 23 32 UPS - 01 73 00 66 61

Énergie Numéro payant Numéro non surtaxé Direct Énergie - 09 70 80 69 69 EDF - 3004 Suez - 01 58 81 20 00 (siège social) Total - 09 70 80 86 51 Veolia - 01 49 24 49 24

Banques et assurances Numéro payant Numéro non surtaxé BNP Paribas - 3477 GMF - 0970 809 809 MMA 0825 096 096 (0,15 TTC/min) 01 40 25 59 59

(service assistance) 09 809 809 11

(déclarer un sinistre) SFAM - 04 27 43 33 33

04 26 91 17 82

Transports et loisirs Numéro payant Numéro non surtaxé Air France - 3654

09 69 39 36 54 (depuis l’étranger) Airbnb - 01 84 88 40 00 Booking.com - 01 57 32 92 09 Oui SNCF - 01 73 20 98 51 Ryanair 0892 562 150 (0,34 €/min) 01 80 14 44 53 SNCF - 36 35 Voyage privé 0892 426 425 (0,34 €/min) 01 76 49 30 31

Téléphonie Numéro payant Numéro non surtaxé Apple - 0805 540 003 Bouygues - 09 81 66 26 66

(suivi de commande) Canal + 0892 39 39 10 (abonnés)

(0,35 €/min + prix appel) 3910 (non abonnés)

(0,24 €/min + prix appel) 09 70 82 08 15 Free - 1044 (souscrire)

3244 (assistance) Orange - 3900 Samsung - 01 48 63 00 00

Vers la fin des appels surtaxés vers les services publics Le 25 janvier 2018, l’Assemblée nationale a voté la fin des appels surtaxés à l’Administration et aux services publics. Cette mesure sera effective début 2021 avec la création d’un numéro fixe gratuit. Actuellement, le 3939, numéro d’entrée vers les services administratifs, est facturé 15 centimes d’euro la minute.

4 choses à savoir sur les numéros surtaxés Les fournisseurs d’accès à Internet ont l’interdiction depuis 2008 de surtaxer l’accès téléphonique à leurs plateformes d’aides à distance.

Un message gratuit d’information tarifaire (MGIT) doit être diffusé pendant minimum 10 secondes, indiquant le coût total de la communication.

L’éditeur peut fixer le prix de l’appel, mais le tarif ne peut dépasser 3 € TTC par appel. Le coup de fil ne doit pas dépasser les 24 € TTC au total.

Pour les services facturés plus de 20 centimes TTC la minute, l’appel ne devra pas dépasser les 30 minutes.