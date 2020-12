Les contrat sont appréciés sur la base de la cohérence du découpage tarifaire appliqué par le fournisseur avec celui du gaz au tarif réglementé et des conditions générales des fournisseurs de gaz. S'agissant des CGV, Que Choisir a analysé les contrats autour de 10 critères : clarté des conditions générales de vente (CGV), obligation de conseil, information sur les tarifs sociaux, limitation des moyens de paiement, acceptation ou non de l’auto-relève, frais de retard de paiement, modalités de remboursement en cas de trop-perçu, clauses exonératoires de responsabilité, traitement des réclamations et coupure pour impayés.

Afin de permettre à chaque utilisateur de mieux comprendre notre notation, nous avons apporté pour chaque critère une précision quant à l’angle de notre analyse qui est accessible en cliquant simplement sur le symbole

Fonctionnement du service de comparaison

Les produits et services sont classés selon les résultats obtenus lors de nos tests à partir d’un protocole établi par nos experts. Les résultats sont publiés selon un classement basé sur les qualités intrinsèques des produits et sur celles des prestations de service, sans aucune autre considération. Nous achetons de façon anonyme tous les produits que nous testons, nous n’avons aucun lien avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs des produits et services testés, à l’exception des autorisations données par Bureau Veritas Certification conformément aux règles de La Note Que Choisir. Notre classement est totalement indépendant, aucune relation commerciale avec les fabricants, fournisseurs ou distributeurs ne peut avoir d’impact sur ce dernier. Les prix indiqués et les informations sur la disponibilité des produits mentionnés sur notre site sont fournis à titre indicatif et sont actualisés tous les jours. L’offre de produits et services étant pléthorique, nous ne prétendons pas pouvoir tester l’exhaustivité d’un marché. Nous sélectionnons les produits et services les plus représentatifs d’un segment de marché.