Comparatif Batteries domestiques

C’est un marché encore confidentiel mais qui pourrait prendre de l’essor dans le cadre de la transition énergétique : celui des batteries domestiques. Il s’agit ni plus ni moins de groupes électrogènes qui carburent non pas à l’essence mais à l’électricité. On les charge aussi bien sur le secteur que via ses panneaux photovoltaïques. Certaines batteries sont conçues pour un usage nomade : mobiles et avec la possibilité d’y brancher plusieurs appareils simultanément, elles apportent du courant où que vous soyez (dans le camping-car comme au fond du jardin) et quoi qu’il arrive (panne générale d’électricité). D’autres sont plus orientées « économies d’énergie ». Elles pourront servir à tirer pleinement profit de vos heures creuses, si vous avez opté pour un contrat d’électricité avec des tarifs différenciés. Surtout, elles faciliteront l’autoconsommation de votre électricité solaire ‒ la meilleure des valorisations aujourd’hui ‒ en jouant ce rôle de tampon entre votre production et votre consommation. Ces batteries domestiques sont-elles à la hauteur de leurs promesses ? Et surtout, de leurs prix élevés ? Nos réponses dans ce test.