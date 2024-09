Les kits de panneaux photovoltaïques « plug & play », désormais plus faciles à trouver dans le commerce, apparaissent comme une véritable solution pour soulager sa facture d’électricité. Ces stations solaires à monter soi-même tiennent-elles toutes leurs promesses ? C’est ce que nous avons voulu savoir en réalisant notre test comparatif. La production d’électricité par temps nuageux et par beau temps ainsi que la résistance aux grêlons ont été mesurées par notre laboratoire. Un jury d’experts s’est prononcé sur la facilité d’installation et le suivi des indicateurs proposés par l’application.