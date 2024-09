COMMENT NOUS TESTONS

Kits solaires

Pour choisir le meilleur kit solaire, notre laboratoire a passé en revue les éléments suivants : performance, montage, réglage et notice, résistance aux grêlons, qualité des finitions et application de suivi de la production. Nous avons constaté que la puissance mesurée n’atteint jamais la puissance déclarée, et que la qualité des matériaux est parfois décevante.