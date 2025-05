En résumé Une nouvelle version de la norme NF C 15-100, entrant en vigueur en septembre 2025, interdit de connecter des générateurs d'électricité via une prise classique, ce qui soulève des questions sur l'avenir des kits solaires plug & play.

En théorie, les kits solaires plug & play ne sont pas concernés. Ils sont néanmoins soumis à des règles de sécurité spécifiques, notamment concernant le type de prise et la puissance injectée, et un encadrement plus strict est souhaité pour prévenir les pratiques dangereuses.

« Un générateur d’énergie électrique ne doit pas être connecté à un circuit terminal par le moyen d’un socle de prise ou d’une fiche. » La norme NF C 15-100, qui fixe les règles de sécurité pour les installations électriques dans la maison, entrera en vigueur au 1er septembre 2025, et la précision qu’elle contient jette le trouble sur l’avenir des kits plug & play. Car il s’agit bien de générateurs d’électricité, et cette nouvelle consigne revient à interdire leur branchement sur une prise classique du domicile.

Or, ces stations solaires prêtes à l’emploi jouent sur leur facilité de pose, sans travaux majeurs ni nécessité de passer par un professionnel, et avec la possibilité de les déplacer aisément, du jardin au balcon, du moment qu’une prise murale n’est pas loin.

Un flou à dissiper

La norme NF C 15-100 signe-t-elle donc l’arrêt de mort des plug & play ? Pas si vite. « Le champ d’application de cette norme est le matériel basse tension destiné à faire partie de l’installation électrique fixe d’une maison, rappelle Richard Loyen, délégué général d’Enerplan, syndicat professionnel d’acteurs de l’énergie solaire. Les kits plug & play sont, eux, mobiles, donc non concernés théoriquement. » C’est aussi ce point que mettent en avant, sur leurs sites Internet, certains fabricants et distributeurs pour rassurer leurs potentiels clients. Une clarification officielle des pouvoirs publics avant la rentrée ne serait pas de trop. Enerplan et le Syndicat des énergies renouvelables (SER) la demandent depuis novembre dernier, sans succès.

Dans tous les cas, que les stations solaires échappent au périmètre de la norme NF C 15-100 ne signifie pas qu’elles ne sont pas soumises à des règles. Au printemps 2023, le SER et Enerplan ont publié un guide technique sur la sécurité électrique des kits photovoltaïques contre le risque d’incendie. Ce document précise que le branchement d’un kit plug & play doit se faire sur une prise murale d’une intensité de 16 ampères (A), qui sera elle-même reliée à un circuit électrique protégé en amont, dans le tableau électrique, par un disjoncteur différentiel de 30 milliampères (mA). Veillez donc à ce que la prise choisie réponde à ces exigences. « Ces règles de sécurité suffisent du moment que la puissance injectée par ces kits ne dépasse pas les 900 watts (1), précise Richard Loyen. Au-delà, ils nécessitent un circuit dédié, raccordé directement au tableau électrique. » Mieux vaut alors passer par un professionnel.

Rappel des règles

Ces règles sont-elles respectées ? Joël Mercy, président du Groupement des particuliers producteurs d’électricité photovoltaïque (GPPEP), en doute. « Sur le Web, on voit tout et n’importe quoi, observe-t-il. Des kits branchés sur des multiprises (à proscrire) ou, tout aussi dangereux, plusieurs stations interconnectées et raccordées à une même prise murale. » Richard Loyen, lui, s’inquiète des kits toujours plus puissants (« jusqu’à 3 000 W ! ») vendus comme des plug & play. Sans aller jusqu’à interdire leur branchement sur une prise, un rappel des règles et un encadrement plus strict de ces stations solaires seraient nécessaires. Ainsi, quelle que soit leur puissance, il faut qu’elles soient branchées sur une ligne électrique dédiée, avec un disjoncteur associé.